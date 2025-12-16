scorecardresearch
 
'भारत-अमेरिका सहयोग का बेहतरीन उदाहरण', अमेरिकी दूतावास ने CBI के इस काम को सराहा 

अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की तारीफ की है. अमेरिकी दूतावास ने एफबीआई के साथ समन्वय में सीबीआई के एक्शन को भारत-अमेरिका सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया है.

अमेरिकी नागरिकों से ठगी के मामले में सीबीआई के एक्शन को सराहा (Photo: ITG)
भारत और अमेरिका के संबंध तल्खी के बाद अब सामान्य हो रहे हैं. व्यापार समझौते पर बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ने के सकारात्मक संकेतों के बीच अमेरिका ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की सराहना की है. अमेरिका ने इसे अमेरिका-भारत पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण बताया है और सीबीआई के प्रयासों की सराहना की है.

भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मजबूत कानून और प्रवर्तन सहयोग के चलते दोनों देश अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. अमेरिकी दूतावास ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह भारत-अमेरिका सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है.

इसी पोस्ट में अमेरिकी दूतावास ने आगे लिखा कि एफबीआई के साथ समन्वय से भारत की सीबीआई ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है. इस नेटवर्क ने टेक सपोर्ट स्कैम के जरिये अमेरिकी नागरिकों से 8.5 मिलियन डॉलर की ठगी की थी. अमेरिकी दूतावास ने यह भी कहा है कि सीबीआई ने इस नेटवर्क के लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में अवैध धन बरामद किया है.

यह भी पढ़ें: CBI ने डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम केस में बैंक मैनेजर को किया गिरफ्तार, ठगी की रकम के लेनदेन में था शामिल

Advertisement

गौरतलब है कि अमेरिकी एजेंसी एफबीआई से मिले इनपुट के आधार पर सीबीआई की टीमों ने पिछले हफ्ते नोएडा में एक्शन शुरू किया था. सीबीआई ने नोएडा से छह लोगों को अमेरिकी नागरिकों से ठगी करते पकड़ा था. पकड़े गए लोगों में शुभम सिंह, डेल्टनलियन, जॉर्ज टी ज़ामलियनलाल, एल सैमिनलेन हाओकिप, मंगखोलुन और रॉबर्ट थांगखानखुअल शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: Andhra Pradesh: अंतरराष्ट्रीय साइबर गैंग का भंडाफोड़, अमेजन कस्टमर केयर बनकर अमेरिकी नागरिकों से ठगी, 33 गिरफ्तार

सीबीआई ने इस एक्शन के बाद नोएडा से सटे दिल्ली और कोलकाता में भी तलाशी अभियान चलाया. जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 88 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क समेत 34 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए थे. बताया जाता है कि ठगी के आरोपी खुद को ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, एफबीआई और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जैसी अमेरिकी एजेंसियों का अधिकारी बता वहां के नागरिकों को सभी संपत्तियां फ्रीज करने की धमकियां देते थे.

(समाचार एजेंसियों के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
