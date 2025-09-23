scorecardresearch
 

Feedback

'क्या अस्पताल हवा में बनता है?', सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्निकांड के 60 करोड़ जुर्माने के इस्तेमाल न होने पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने उपहार त्रासदी पीड़ित संघ (AVUT) की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रॉमा सेंटर निर्माण में हुई देरी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. 2015 में 60 करोड़ जुर्माने का उपयोग द्वारका में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए आदेशित था, लेकिन लगभग दस साल बाद भी परियोजना शुरू नहीं हुई.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रॉमा सेंटर के निर्माण पर सवाल उठाए (Photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रॉमा सेंटर के निर्माण पर सवाल उठाए (Photo: ITG)

साल 1997 में दिल्ली के ग्रीन इलाके में एक भयावह हादसा हुआ था, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसी मामले में अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इस जुर्माने राशि को जमा भी किया जा चुका है. लेकिन, उपहार त्रासदी पीड़ित संघ (AVUT) के संघ ने आरोप लगाया कि एक दशक बीत जाने के बाद भी जुर्माने राशि का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है. 

सुप्रीम कोर्ट में AVUT के द्वारा लगाए आरोपों की सुनवाई हुई. कोर्ट ने जुर्माने राशि का इस्तेमान न होने पर नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा, 'क्या अस्पताल हवा में बनता है? यह तो सरकारी जमीन पर बनता है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही आदेश दिया चुका था, जिसका मकसद था कि पूरे शहर में इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी सुनिश्चित करना था. 

सम्बंधित ख़बरें

SC_Taminadu_Statue
"सरकारी पैसे से नेताओं का गुणगान मंजूर नहीं" SC की टिप्पणी  
NCR home buyer fraud builder bank unholy nexus
NCR के बिल्डर-बैंक 'नापाक गठजोड़' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को 6 और मामले दर्ज करने की इजाजत 
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अगले सुनवाई में पेश न होने पर 10,000 रुपये जुर्माने की चेतावनी दी (Photo: ITG)
'राज्यों को दिलचस्पी नहीं', सेक्स एजुकेशन को लेकर दायर PIL पर सुनवाई के दौरान SC हुआ नाराज 
After the strictness of the Supreme Court, 27 FIRs were registered in the case of stubble burning in Punjab
पंजाब में पराली जलाने वाले 27 किसानों पर 1-1 लाख का जुर्माना, 14 पर खिलाफ FIR दर्ज 
Waste from tiles and textile industries is being dumped into the Jojri river in Rajasthan without treatment
राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण पर 9 अक्टूबर को आएगा SC का फैसला, उद्योगों पर कसेगी लगाम? 

AVUT ने कोर्ट ने कहा कि दोषियों को तो सजा में कमी का फायदा मिल गया, लेकिन आदेश के पालन में कोई कदम नहीं उठाया गया. इतना ही नहीं वह बोर्ड जिसे पांच करोड़ रुपये देने और पांच एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्देश था, उसने भी अनुपालन नहीं किया. 

सरकार की दलील और अगला कदम

वहीं, सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा कि इस मामले को विरोधी के रूप में न देखें और जुर्माने की 60 करोड़ रुपये की राशि का सही उपयोग किया गया है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: उपहार अग्निकांड: सबूतों से छेड़छाड़ के जुर्म में अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, 2.25 करोड़ का जुर्माना

कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रॉमा सेंटर काम कर रहे हैं या नहीं, आपातकालीन कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध हैं या नहीं, और कितने आपातकालीन मामलों को तुरंत संभाला जा सकता है. इसके बाद फिर रिपोर्ट जमा करें.

बता दें कि उपहार अग्निकांड मामले में पीड़ितों ने 25 साल की लंबी कानून लड़ाई लड़ी थी. लंबे समय बाद कोर्ट ने दोषियों को सजा भी सुनाई थी. एक सिनमे हॉल के बेसमेंट में लगे एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ तो और आग तेजी से फैली और काफी धुआं सिनेमा हॉल में घुस गया था. इससे बड़ा हादसा हो गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement