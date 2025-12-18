शादी समारोह में टॉय गन से कर दी फायरिंग... दूल्हे सहित दो के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन

हैदराबाद के लंगर हौज इलाके में एक शादी समारोह के दौरान टॉय गन से फायरिंग का मामला सामने आया है. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने दूल्हे समेत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

और पढ़ें

यह घटना 12 दिसंबर को सुगुना गार्डन्स में आयोजित विवाह समारोह की है. यहां बारात के समय धुआं निकालने वाली टॉय गन का इस्तेमाल किया गया. पुलिस का कहना है कि दूल्हे मोहम्मद फसीउद्दीन और उसके दोस्त शेख अल्ताफ पर आरोप है कि उन्होंने बारात के दौरान टॉय गन से फायरिंग की, सार्वजनिक स्थान पर हथियार जैसी वस्तु का इस्तेमाल प्रतिबंधित है.

इस घटना को लेकर पुलिस को 100 डायल के जरिए कोई प्रत्यक्ष शिकायत नहीं मिली थी. लेकिन बारात के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए. वायरल वीडियो में टॉय गन से फायरिंग करते हुए आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे.

यह भी पढ़ें: जालौन: DJ पर डांस और अचानक हर्ष फायरिंग... दूल्हे के भाई सहित तीन बाराती गोली लगने से हुआ घायल

Advertisement

लंगर हौज पुलिस ने सुगुना गार्डन्स और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई टॉय गन को भी जब्त कर लिया है. जांच में यह पुष्टि हुई कि यह एक टॉय गन थी, जिससे केवल धुआं निकलता है और किसी प्रकार की गोली नहीं चलती.

लंगर हौज थाना प्रभारी (एसएचओ) वेंकट रमण ने इस मामले में सख्त चेतावनी जारी की है. उन्होंने कहा कि शादी-ब्याह या किसी भी सार्वजनिक आयोजन के दौरान लाठी, तलवार, खिलौना बंदूक या किसी भी तरह की हथियार जैसी वस्तु ले जाना या उसका प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

---- समाप्त ----