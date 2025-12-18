scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादी समारोह में टॉय गन से कर दी फायरिंग... दूल्हे सहित दो के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन

हैदराबाद के लंगर हौज इलाके में एक शादी समारोह के दौरान बारात में टॉय गन से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है. इस मामले में दूल्हे और उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है.

Advertisement
X
शादी में टॉय गन से फायरिंग पर केस दर्ज. (Photo: Representational)
शादी में टॉय गन से फायरिंग पर केस दर्ज. (Photo: Representational)

हैदराबाद के लंगर हौज इलाके में एक शादी समारोह के दौरान टॉय गन से फायरिंग का मामला सामने आया है. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने दूल्हे समेत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह घटना 12 दिसंबर को सुगुना गार्डन्स में आयोजित विवाह समारोह की है. यहां बारात के समय धुआं निकालने वाली टॉय गन का इस्तेमाल किया गया. पुलिस का कहना है कि दूल्हे मोहम्मद फसीउद्दीन और उसके दोस्त शेख अल्ताफ पर आरोप है कि उन्होंने बारात के दौरान टॉय गन से फायरिंग की, सार्वजनिक स्थान पर हथियार जैसी वस्तु का इस्तेमाल प्रतिबंधित है.

इस घटना को लेकर पुलिस को 100 डायल के जरिए कोई प्रत्यक्ष शिकायत नहीं मिली थी. लेकिन बारात के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए. वायरल वीडियो में टॉय गन से फायरिंग करते हुए आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

दुल्हन के भाई को भी लगी गोली. (Photo: representational image)
DJ पर डांस और अचानक हर्ष फायरिंग... दूल्हे के भाई सहित तीन बाराती गोली लगने से घायल 
Wedding procession
बारात में पिस्टल से की हर्ष फायरिंग, 10 साल के मासूम के सिर में जा लगी गोली 
 ग्राम प्रधान समेत कई लोग हिरासत में.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
ग्राम प्रधान के भाई की शादी में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग... कई लोग हिरासत में 
Video of celebratory firing at wedding in Meerut (Photo- Screengrab)
मेरठ: बॉक्सिंग चैंपियन दूल्हे और भाला फेंक प्लेयर दुल्हन ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल  
प्रतीकात्मक फोटो.
भतीजे के जन्म पर हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी, झांसी में युवक गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: जालौन: DJ पर डांस और अचानक हर्ष फायरिंग... दूल्हे के भाई सहित तीन बाराती गोली लगने से हुआ घायल

Advertisement

लंगर हौज पुलिस ने सुगुना गार्डन्स और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई टॉय गन को भी जब्त कर लिया है. जांच में यह पुष्टि हुई कि यह एक टॉय गन थी, जिससे केवल धुआं निकलता है और किसी प्रकार की गोली नहीं चलती.

लंगर हौज थाना प्रभारी (एसएचओ) वेंकट रमण ने इस मामले में सख्त चेतावनी जारी की है. उन्होंने कहा कि शादी-ब्याह या किसी भी सार्वजनिक आयोजन के दौरान लाठी, तलवार, खिलौना बंदूक या किसी भी तरह की हथियार जैसी वस्तु ले जाना या उसका प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement