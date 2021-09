Weather Update: गुजरात-महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें 24 घंटे का मौसम

Weather Forecast Latest Updates: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान गुलाब (Cyclone Gulab) कमजोर पड़ गया है लेकिन इसके असर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक तेलंगाना और इससे सटे मराठवाड़ा और विदर्भ पर बना डिप्रेशन कमजोर होकर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है. अब यह मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के आस-पास के हिस्सों पर है.

वहीं, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर-पूर्व और इससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है. इस चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, कोंकण में तेज बारिश हो सकती है. IMD ने 28 और 29 सितंबर को मुंबई, ठाणे और पालघर में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश (Heavy Rainfall) का अनुमान जताया है.

Depression (remnant of Cyclonic Storm 'GULAB') weakened into a well marked Low pressure area over western parts of Vidarbha & neigbourhood.

गुजरात में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी

गुजरात के महीसागर जिले का कडाणा डेम पूरी तरह भर गया है. जिसकी वजह से आज (मंगलवार) यानी 28 सितंबर को बांध के 4 गेट 4 फीट तक खोल दिए गए हैं. वहीं, गुजरात में चक्रावात गुलाब के प्रभाव से मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार दिन राज्य में भारी बारिश (Heavy Rain) की संभावना जताई है. दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है.

Gujarat: Gates of Ukai Dam opened to release 1.5 lakh cusecs of water in Tapi river in Surat, following heavy rainfall in adjoining areas including Maharashtra

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 29 सितंबर को आणंद, दाहोद, महिसागर, नर्मदा, बनासकांठा और छोटा उदयपुर में अच्छी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही दक्षिण गुजरात के वलसाड, दमन, दादरनगर हवेली और सौराष्ट्र के अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव में 30 सितंबर को 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

24 घंटों के दौरान इन इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान, महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

जबकि बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत, में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

29 Sept.: Heavy to very heavy rainfall with extremely heavy falls very likely at isolated places over Gujarat state; very heavy rainfall over Gangetic West Bengal, Odisha, Jharkhand, north Madhya Maharashtra, north Konkan; Heavy rainfall at isolated places over Marathwada.



तेलंगाना में बारिश का रेड अलर्ट

आईएमडी ने तेलंगाना के 14 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. जिनमें निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोथागुडेम, महबूबाबाद, वारंगल (ग्रामीण), वारंगल (शहरी), जनगांव, सिद्दीपेट और कामारेड्डी जिले शामिल हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर 29 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

