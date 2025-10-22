scorecardresearch
 

Feedback

पति को शक था- पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है... झगड़ा हुआ तो कत्ल कर ड्रम में भर दिया, फिर दफना दी लाश

तिरुवल्लुर में 30 साल के व्यक्ति अरेस्ट किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोेपी ने पत्नी की हत्या कर शव को ड्रम में भरकर दफना दिया था. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने जुर्म कबूल कर लिया है. घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी पति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था.

Advertisement
X
पति को शक था कि पत्नी का कहीं अफेयर है. (Photo: Representational)
पति को शक था कि पत्नी का कहीं अफेयर है. (Photo: Representational)

तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां 30 वर्षीय सिलंबरासन को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उसने अपनी 26 वर्षीय पत्नी प्रिया की हत्या कर शव को एक ड्रम में ठूंसकर कब्रगाह के पास दफना दिया. पुलिस का कहना है कि मृतका प्रिया के पिता श्रीनिवासन ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत अरंबक्कम पुलिस में दर्ज कराई थी. 

एजेंसी के अनुसार, प्रिया के पिता को तब संदेह हुआ, जब उन्होंने अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिशें कीं, लेकिन प्रिया से कोई संपर्क नहीं हुआ. प्रिया ने अपने माता-पिता से कहा था कि वह अपने पति से अलग होना चाहती है, लेकिन परिवार ने उसे मनाकर पति के पास लौटने के लिए कहा था. 

एसपी विवेकानंद शुक्ला ने कहा कि सिलंबरासन ने 14 अगस्त को अपनी पत्नी को गला दबाकर मार डाला और शव को अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर दफना दिया. पुलिस की जांच में पता चला कि सिलंबरासन अपनी पत्नी पर शक करता था कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है. इसी शक की वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

सम्बंधित ख़बरें

Blue drum became a devotee of Bhole
मेरठ का ‘नीला ड्रम’ अब बना भक्ति का प्रतीक, 120 लीटर गंगाजल होगा भोलेनाथ को समर्पित 
पति को मारने क आरोप में मेरठ की रविता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
मुस्कान पार्ट 2: एक शहर, दो कातिल पत्नियां... इस बार नीला ड्रम नहीं सांप वाला ट्विस्ट 
Man arrested by police
पत्नी पर लव अफेयर का शक, पति ने 'बॉयफ्रेंड' के घर में घुसकर कर दी उसके भाई की हत्या 
सऊदी अरब से पति ने फोन पर दिया तलाक, भाई के साथ लव अफेयर का शक 
एयरपोर्ट पर कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्टाफ की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, पत्नी से अफेयर का शक  

यह भी पढ़ें: बीवी पर था अफेयर का शक.. पति ने जिंदा जलाया... अब 7 साल की बेटी के बयान से खुली पोल

Advertisement

पुलिस ने कहा कि जब सिलंबरासन से पूछताछ की गई, तो वह लगातार अपनी कहानी बदलता रहा. इससे पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने मामले की गहन जांच शुरू की. अंत में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया. सिलंबरासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे 15 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक, प्रिया ने अपनी दो बेटियों के साथ अपने माता-पिता के घर जाने के बाद अपने पति से अलग होने की इच्छा जताई थी. हालांकि, परिवार ने उसे मनाया और पति के पास लौटने को कहा था. प्रिया के दो बेटों ने अपने दादा से कहा था कि मां से दो महीने से संपर्क नहीं हुआ है. इसके बाद श्रीनिवासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

एसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि हत्या का मुख्य कारण पति द्वारा पत्नी पर अवैध संबंधों का शक था. फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement