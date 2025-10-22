पति को शक था- पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है... झगड़ा हुआ तो कत्ल कर ड्रम में भर दिया, फिर दफना दी लाश

तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां 30 वर्षीय सिलंबरासन को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उसने अपनी 26 वर्षीय पत्नी प्रिया की हत्या कर शव को एक ड्रम में ठूंसकर कब्रगाह के पास दफना दिया. पुलिस का कहना है कि मृतका प्रिया के पिता श्रीनिवासन ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत अरंबक्कम पुलिस में दर्ज कराई थी.

एजेंसी के अनुसार, प्रिया के पिता को तब संदेह हुआ, जब उन्होंने अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिशें कीं, लेकिन प्रिया से कोई संपर्क नहीं हुआ. प्रिया ने अपने माता-पिता से कहा था कि वह अपने पति से अलग होना चाहती है, लेकिन परिवार ने उसे मनाकर पति के पास लौटने के लिए कहा था.

एसपी विवेकानंद शुक्ला ने कहा कि सिलंबरासन ने 14 अगस्त को अपनी पत्नी को गला दबाकर मार डाला और शव को अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर दफना दिया. पुलिस की जांच में पता चला कि सिलंबरासन अपनी पत्नी पर शक करता था कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है. इसी शक की वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

पुलिस ने कहा कि जब सिलंबरासन से पूछताछ की गई, तो वह लगातार अपनी कहानी बदलता रहा. इससे पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने मामले की गहन जांच शुरू की. अंत में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया. सिलंबरासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे 15 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक, प्रिया ने अपनी दो बेटियों के साथ अपने माता-पिता के घर जाने के बाद अपने पति से अलग होने की इच्छा जताई थी. हालांकि, परिवार ने उसे मनाया और पति के पास लौटने को कहा था. प्रिया के दो बेटों ने अपने दादा से कहा था कि मां से दो महीने से संपर्क नहीं हुआ है. इसके बाद श्रीनिवासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

एसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि हत्या का मुख्य कारण पति द्वारा पत्नी पर अवैध संबंधों का शक था. फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

