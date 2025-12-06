20 साल के लड़के ने पहले 85 साल की महिला से किया रेप, फिर डंडे से पीटकर किया घायल

तिरुवनंतपुरम जिले में एक 20 साल के युवक को 85 साल की एक महिला के साथ रेप और मारपीट करने व उसे सड़क किनारे छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना बुधवार शाम को वेंजारामूडू पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई.

रेप किया फिर डंडे से बुरी तरह पीटा

अधिकारी ने बताया कि लॉटरी एजेंट अगिन को शुक्रवार को पकड़ा गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी बुजुर्ग महिला को एक सुनसान बिल्डिंग में ले गया. इसके बाद रेप किया व डंडे से बुरी तरह पीटा. जिससे उसे चोटें आईं और बाद में उसे सड़क किनारे छोड़ दिया गया.

स्थानीय लोगों ने महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें देखीं और उसे पास के अस्पताल ले गए. जहां से बाद में उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया. शुरुआत में चोटों से लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह पीटा है, लेकिन डिटेल्ड मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई.

कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में

महिला और इलाके के कुछ स्थानीय विक्रेताओं के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और बाद में उसे पकड़ लिया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है. आरोपी को एक लोकल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जबकि महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

