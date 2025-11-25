scorecardresearch
 

Feedback

तेलंगाना अवैध खनन मामले में सरकार को 39.08 करोड़ का नुकसान, ED का बड़ा खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाटनचेरु विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी के भाई गुडेम मधुसूदन रेड्डी द्वारा संचालित संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई से जुड़े बड़े पैमाने पर अवैध खनन का खुलासा किया है. ED का अनुमान है कि इस अवैध गतिविधि से तेलंगाना सरकार को ₹39.08 करोड़ का नुकसान हुआ और आरोपियों ने लगभग ₹300 करोड़ की अवैध कमाई की.

Advertisement
X
तेलंगाना अवैध खनन मामले में ईडी का बड़ा खुलासा. (photo: ITG)
तेलंगाना अवैध खनन मामले में ईडी का बड़ा खुलासा. (photo: ITG)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेलंगाना में एक बड़े अवैध खनन मामले का खुलासा किया है. ये मामला BRS विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी के भाई गुडेम मधुसूदन रेड्डी द्वारा संचालित 'संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई' से जुड़ा है. एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने अवैध रूप से सरकारी जमीन का खनन किया, जिससे सरकार को करीब 39.08 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपी ने आवंटित खदान क्षेत्र में निर्धारित मात्रा से अधिक खनन किया और सरकारी जमीन पर भी अवैध खनन किया, जिससे तेलंगाना सरकार को 39.08 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. एजेंसी का अनुमान है कि इस अवैध गतिविधि से आरोपियों ने लगभग 300 करोड़ रुपये की काली कमाई की.

जांच के दौरान ईडी ने कई संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं जो कथित तौर पर मधुसूदन रेड्डी के बेनामी हैं. हालांकि, ये संपत्तियां दूसरों के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन वास्तविक लाभार्थी मधुसूदन रेड्डी ही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

CPI Maoist members who came out today
तेलंगाना में 37 नक्सलियों का आत्मसमर्पण  
Maoist Surrender
तेलंगाना पुलिस को बड़ी सफलता... 37 अंडरग्राउंड नक्सलियों ने किया सरेंडर 
बस हादसे में 40 से ज्यादा हिंदुस्तानियों की हुई थी मौत
मदीना बस हादसा: भारत से सऊदी जाएगा हाई-लेवल डेलिगेशन, अंतिम संस्कार में होगा शामिल 
Supreme Court reprimanded the Telangana Speaker for sitting on the BRS petition seeking disqualification of MLAs
'BRS की याचिका पर फैसला लें या अवमानना का सामना करें', तेलंगाना स्पीकर को SC की फटकार 
Saudi Bus Fire
उमरा से लौटते वक्त उजड़ा कुनबा... सऊदी बस अग्निकांड में एक परिवार के 18 लोगों की मौत 

ईडी ने बताया कि संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई को मिला खनन लाइसेंस सरकारी नियमों के खिलाफ जीवीआर एंटरप्राइजेज को सब-कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे दिया गया, जबकि सब-कॉन्ट्रैक्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. अवैध रूप से निकाले गए खनिज को नकद में बेचा गया और उस पैसे से संपत्तियां खरीदी गईं.

Advertisement

81 बेनामी संपत्तियां जब्त

ईडी ने अपराध की आय मानते हुए 78.93 करोड़ रुपये मूल्य की 81 बेनामी संपत्तियां और 1.12 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट अटैच कर लिए हैं.

गौरतलब है कि पटनचेरू से बीआरएस टिकट पर विधायक बने गुडेम महिपाल रेड्डी ने ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस पार्टी जॉइन कर ली थी.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement