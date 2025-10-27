scorecardresearch
 

Feedback

'SIR के जरिए वोट छीनने की कोशिश नाकाम होगी', तमिलनाडु CM स्टालिन का BJP-AIADMK पर आरोप

तमिलनाडु CM एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी-एआईएडीएमके गठबंधन SIR प्रक्रिया के जरिए गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के वोट हटाकर चुनाव जीतना चाहता है. उन्होंने कहा कि डीएमके ऐसे गैर-लोकतांत्रिक प्रयासों का कानूनी रूप से मुकाबला करेगी.

Advertisement
X
डीएमके एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करती रही है. (File Photo)
डीएमके एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करती रही है. (File Photo)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बीजेपी और एआईएडीएमके पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के ज़रिए लोगों के मतदान अधिकार छीनकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं.

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में SIR लागू करने की घोषणा की है. इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में कहा कि बिहार में इसी प्रक्रिया के दौरान 65 लाख लोगों के वोटिंग अधिकार खत्म हो गए, और अब बीजेपी-एआईएडीएमके गठबंधन तमिलनाडु में भी ऐसा करने की योजना बना रहा है.

यह भी पढ़ें: 'कच्चातिवु द्वीप वापस लेने पर श्रीलंकाई PM से करें बात', एमके स्टालिन की प्रधानमंत्री मोदी से मांग

सम्बंधित ख़बरें

Election Commission of India
असम-बंगाल और तमिलनाडु समेत 15 राज्यों में कल SIR का ऐलान सकता है चुनाव आयोग 
चक्रवात मोन्था को लेकर अलर्ट
चक्रवात मोंथा का खतरा बढ़ा, आंध्र तट पर टकराएगा चक्रवात, ओडिशा-तमिलनाडु, बंगाल में बारिश का अलर्ट 
actor Vijay pauses his speech after a stampede during the rally, in Karur (Photo: PTI)
करूर हादसा: एक महीने बाद पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, चेन्नई के पास बैठक का आयोजन 
Okay thank you update
कांचीपुरम में बारिश से आफत, सड़कें हुई जलमग्न 
(Photo: Representational)
अवैध संबंध का शक होने पर पति ने की पत्नी की हत्या, लाश को ऐसे लगाया ठिकाने 

सीएम स्टालिन ने कहा, "बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके सोच रही हैं कि मजदूर वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर वो 2026 का विधानसभा चुनाव जीत सकती हैं लेकिन तमिलनाडु की जनता उन्हें करारा जवाब देगी."

गैर-लोकतांत्रिक कदमों का विरोध करेगी डीएमके

स्टालिन ने कहा कि डीएमके हमेशा से गैर-लोकतांत्रिक कदमों का विरोध करती आई है और कानूनी तरीके से इसका मुकाबला करेगी. उन्होंने कहा कि डीएमके एसआईआर का विरोध करती रही है और मतदाता सूची से संबंधित अन्य लोकतांत्रिक उपायों का समर्थन करती रही है, और वह भी पर्याप्त समय देकर.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'वोट के लिए मुफ्त में पत्नियां भी दे देंगे स्टालिन...', AIADMK सांसद के बयान पर मचा बवाल

स्टालिन ने कहा, "डीएमके कानूनी तौर पर किसी भी अन्य अलोकतांत्रिक उपायों का सामना करने में सक्षम है और जनता के साथ मिलकर उनका सामना भी करेगी."

AIADMK के नेता की कड़ी आलोचना की

एमके स्टालिन ने विपक्ष के नेता एडप्पाड़ी के. पलानीस्वामी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह बरसात के मौसम तक में राजनीति करने में लगे हैं, न कि जनता की मदद करने में. स्टालिन ने कहा, "उनके धान खरीद से जुड़े आरोप झूठ का पुलिंदा हैं. हम जनता के लिए काम करते रहेंगे, चाहे झूठे आरोप कुछ भी लगें."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Advertisement