'केरल Gods own Country से Dogs own Country बन गया', आवारा कुत्तों पर SC सुनवाई को तैयार

सुप्रीम कोर्ट केरल में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुनवाई को तैयार हो गया. केरल में कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए यह याचिका लगाई गई है. याचिका में कहा गया है कि केरल Gods own Country से Dogs own Country बन गया. केरल को Gods own Country यानी (भगवान का अपना देश) कहा जाता है.

