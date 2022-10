ईरानी विमान के खतरे के बीच LCH की सुरक्षा से लिए जोधपुर के आसमान में उड़ने लगा सुखोई

भारतीय वायुसेना में सोमवार को स्वेदशी हल्के हमलावर हेलिकॉप्टर्स (Light Combat Helicopters LCH) विमान शामिल हो गए. प्रचंड को 'सर्वधर्म प्रार्थना' के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया. जब इन हेलिकॉप्टर्स को शामिल किया जा रहा था, तभी अचानक जोधपुर के आसमान में सुखोई विमान की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी. इससे पहले जोधपुर से एक Su-30MKI फाइटर जेट ने ईरानी विमान में बम की धमकी मिलने के बाद उड़ान भरी थी. इस घटना के बाद वायुसेना ने सभी स्टेशनों को अलर्ट कर दिया.

दरअसल, दिल्ली एटीसी को ईरान से चीन जाने वाले यात्री विमान में बम होने की सूचना मिली थी. इसके बाद भारतीय वायुसेना समेत सभी एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं. ईरानी विमान की ओर से दिल्ली में लैंड करने की अनुमति मांगी गई. हालांकि, बाद में विमान को चीन ले जाने का फैसला किया गया. शुरुआत में बताया गया था कि विमान को दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं दी गई.

