सोनम वांगचुक की पत्नी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, बोलीं- दिल्ली में 24 घंटे मुझ पर नजर रखा जा रहा

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने कहा है कि जैसे ही वह दिल्ली में अपने आवास से बाहर निकलती हैं, गाड़ियां उनका पीछा करती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक कार और बाइक पर सवार आदमी उनका पीछा करते हैं, जहां भी वह दिल्ली में जाती हैं.

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अपने हलफनामे में प्राइवेसी का हवाला दिया है. (Photo: PTI)
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा है कि उन पर निगरानी रखी जा रही है. गीतांजलि अंग्मो ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में भी उनका लगातार पीछा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि वह जांच एजेंसियों की चौबीसों घंटे निगरानी में हैं. वह 30 सितंबर को दिल्ली आई थीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने इन एक्टिविटीज पर गौर किया.

सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने हलफनामे में बताया है कि वह 30 सितंबर को दिल्ली आई थीं. उन्होंने कहा कि उसी दिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. उनके मुताबिक, यह निगरानी जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जैसे ही वह अपने दिल्ली आवास से बाहर कदम रखती हैं, गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं. एक कार और बाइक पर सवार आदमी उनका लगातार पीछा करते हैं, चाहे वह दिल्ली में कहीं भी जाएं.

संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप

गीतांजलि अंग्मो ने इस निगरानी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत देश के नागरिक के रूप में उन्हें प्राप्त अधिकारों का हनन बताया है. उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि उनकी निजता (Privacy) का सम्मान किया जाए.

 
