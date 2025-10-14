सोनम वांगचुक की पत्नी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, बोलीं- दिल्ली में 24 घंटे मुझ पर नजर रखा जा रहा

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा है कि उन पर निगरानी रखी जा रही है. गीतांजलि अंग्मो ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में भी उनका लगातार पीछा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि वह जांच एजेंसियों की चौबीसों घंटे निगरानी में हैं. वह 30 सितंबर को दिल्ली आई थीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने इन एक्टिविटीज पर गौर किया.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जैसे ही वह अपने दिल्ली आवास से बाहर कदम रखती हैं, गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं. एक कार और बाइक पर सवार आदमी उनका लगातार पीछा करते हैं, चाहे वह दिल्ली में कहीं भी जाएं.

संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप

गीतांजलि अंग्मो ने इस निगरानी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत देश के नागरिक के रूप में उन्हें प्राप्त अधिकारों का हनन बताया है. उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि उनकी निजता (Privacy) का सम्मान किया जाए.

