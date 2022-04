रूस से तेल खरीद को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया ऐसा जवाब, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मुरीद

यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच नई दिल्ली का मॉस्को से तेल खरीदना चर्चा का विषय बना हुआ है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मंगलवार को रूस से तेल खरीद पर अमेरिका में 2+2 की बैठक में भारत के रुख को सही ठहराया. जयशंकर ने रूस से तेल खरीद पर पूछे गए एक सवाल में ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष भी उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गया. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, विदेश मंत्री का शानदार जवाब.

दरअसल, यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका, समेत तमाम यूरोपीय देश रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं. अमेरिका भारत पर भी रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव डाल रहा है. इन सबके बीच भारत रूस और यूक्रेन पर तटस्थता की अपनी स्थिति को बनाए हुए है और मॉस्को से तेल की खरीद को जारी रखा है.

विदेश मंत्री ने दिया ये जवाब

भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को 2+2 की वार्ता हुई थी. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भारतीय विदेश मंत्री से भारत की रूस से तेल खरीद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'यदि आप रूस से भारत की ऊर्जा खरीद पर बात करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आपको यूरोप पर ध्यान देना चाहिए. हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी ऊर्जा को थोड़ी मात्रा में वहां से आयात करते हैं. लेकिन आप आंकड़ों को देखिए, हम जितना एक महीने में रूस से तेल नहीं खरीदते, उससे कहीं अधिक तेल यूरोप एक दिन में खरीदता है.'

