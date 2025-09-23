बचत उत्सव या चपत उत्सव? पीएम मोदी के ऐलान पर संजय सिंह ने उठाए सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशभर में बचत उत्सव की शुरुआत की है. सरकार की ओर से इसे जनता की भलाई और आर्थिक अनुशासन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे जनता को बहकाने वाला एक और "ड्रामा" बता रहा है.
आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार का यह उत्सव भी पहले की तरह केवल दिखावा है. वे याद दिलाते हैं कि नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री ने कहा था, "भाइयों और बहनों, हमें 50 दिन दे दीजिए। अगर तकदीर नहीं बदली तो किसी भी चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देना."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत उत्सव का ड्रामा शुरू किया है और जनता उनके जुमले में फँस गई है। इससे पहले नोटबंदी को लेकर भी पीएम मोदी ने ऐसे ही ड्रामे किए थे।— AAP (@AamAadmiParty) September 23, 2025
नोटबंदी की वजह से कई लोगों की जान चली गई और लोगों ने नोटबंदी का जश्न मनाया भी था। इसके बाद 2017 में GST लेकर आए, टैक्स… pic.twitter.com/TFdCoyCx7z
हकीकत में नोटबंदी से न तो काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट, न आतंकवाद. उल्टा, देश की जनता महीनों बैंक और एटीएम की लाइनों में खड़ी रही और सौ से अधिक लोगों की जानें चली गईं.
इसी तरह 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तो सरकार ने इसे आर्थिक आजादी और "क्रांति" बताया. आधी रात संसद में इसका शुभारंभ हुआ और इसे उत्सव की तरह मनाया गया, लेकिन आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर टैक्स का बोझ कई गुना बढ़ गया.
संजय सिंह ने कहा कि आखिर यह बचत उत्सव है या चपत उत्सव? क्योंकि बार-बार बड़े ऐलान और जश्न के नाम पर जनता की जेब पर ही बोझ डाला जाता है.