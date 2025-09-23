scorecardresearch
 

Feedback

बचत उत्सव या चपत उत्सव? पीएम मोदी के ऐलान पर संजय सिंह ने उठाए सवाल

प्रधानमंत्री मोदी ने बचत उत्सव की शुरुआत की है, लेकिन विपक्ष ने इसे जनता को बहकाने वाला ड्रामा बताया है. नोटबंदी और जीएसटी जैसे पुराने फैसलों का हवाला देते हुए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह भी 'चपत उत्सव' साबित होगा.

Advertisement
X
संजय सिंह ने जीएसटी रिफॉर्म पर सवाल उठाए हैं. (Photo: X/@AAP)
संजय सिंह ने जीएसटी रिफॉर्म पर सवाल उठाए हैं. (Photo: X/@AAP)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशभर में बचत उत्सव की शुरुआत की है. सरकार की ओर से इसे जनता की भलाई और आर्थिक अनुशासन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे जनता को बहकाने वाला एक और "ड्रामा" बता रहा है.

आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार का यह उत्सव भी पहले की तरह केवल दिखावा है. वे याद दिलाते हैं कि नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री ने कहा था, "भाइयों और बहनों, हमें 50 दिन दे दीजिए। अगर तकदीर नहीं बदली तो किसी भी चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देना."

हकीकत में नोटबंदी से न तो काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट, न आतंकवाद. उल्टा, देश की जनता महीनों बैंक और एटीएम की लाइनों में खड़ी रही और सौ से अधिक लोगों की जानें चली गईं.

इसी तरह 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तो सरकार ने इसे आर्थिक आजादी और "क्रांति" बताया. आधी रात संसद में इसका शुभारंभ हुआ और इसे उत्सव की तरह मनाया गया, लेकिन आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर टैक्स का बोझ कई गुना बढ़ गया.

सम्बंधित ख़बरें

मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष ने GST सुधारों पर PM मोदी को घेरा (Photo: PTI)
'गब्बर सिंह टैक्स जनता नहीं भूलेगी', खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, जानें- पीएम के संबोधन पर क्या बोला विपक्ष 
संजय सिंह ने वक्फ बिल पर SC के फैसले के बाद मोदी सरकार पर हमला बोला (File Photo: PTI)
'पूंजीपतियों को जमीन देने का प्लान फेल...', वक्फ बिल पर SC के फैसले पर संजय सिंह ने केंद्र पर बोला हमला 
omar abdullah mehraj malik arvind kejriwal
जम्मू-कश्मीर में AAP विधायक की गिरफ्तारी ने क्‍या बीजेपी-विरोधी गोलबंदी का दरवाजा खोल दिया है? 
AAP MP Sanjay Singh stopped in Srinagar, political uproar.
श्रीनगर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मचा सियासी बवाल 
श्रीनगर में AAP नेता संजय सिंह हाउस अरेस्ट, न्यूज़रूम में देखें बड़ी खबरें 
Advertisement

संजय सिंह ने कहा कि आखिर यह बचत उत्सव है या चपत उत्सव? क्योंकि बार-बार बड़े ऐलान और जश्न के नाम पर जनता की जेब पर ही बोझ डाला जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement