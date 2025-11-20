scorecardresearch
 

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड का बड़ा फैसला, स्पॉट बुकिंग घटाकर की 5000

केरल हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद ट्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए स्पॉट बुकिंग की संख्या 5000 तक सीमित कर दी है. बोर्ड ने पम्पा, एरुमेली और चेंगन्नूर में स्पॉट बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है.

TDB ने घटाई स्पॉट बुकिंग की संख्या. (photo: ITG)
केरल हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए ट्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने सबरीमाला में दर्शन के लिए स्पॉट बुकिंग की संख्या को निर्धारित कर 5000 कर दी है. ये पाबंदियों 24 नवंबर तक लागू रहेंगी.

ट्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के इस फैसले के बाद पम्पा, एरुमेली और चेंगन्नूर में स्पॉट बुकिंग को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. अब अब स्पॉट बुकिंग सिर्फ दो सेंटर निलक्कल और वनदीपेरियार पर ही उपलब्ध रहेगी.

24 नवंबर तक लागू रहेंगी पाबंदियां

बोर्ड ने बताया कि ये सभी पाबंदियां फिलहाल 24 नवंबर तक लागू रहेंगी, जिसके बाद आगे की स्थिति पर फैसला लिया जाएगा. बोर्ड का कहना है कि इससे भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी और भक्तों को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

TDB  ने श्रद्धालुओं की अपील

Travancore Devaswom Board ने सबरीमाला आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संभव हो तो वर्चुअल क्यू के माध्यम से दर्शन के लिए अपना स्लॉट पहले ही सुरक्षित कर लें. ये भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है. इन नई पाबंदियों को देखते हुए श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले वर्चुअल क्यू की स्थिति की जांच कर लें.

