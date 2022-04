रूस के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, अमेरिकी डिप्टी NSA भी दिल्ली में, यूक्रेन संकट को लेकर गहमागहमी

Russia Ukraine News: यूक्रेन-रूस युद्ध पर वैसे तो भारत ने न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है, लेकिन जंग को खत्म करने के प्रयासों में भारत ने कमी नहीं छोड़ी है. युद्ध के बीच अब भारत में गहमागहमी बढ़ी हुई है. इसके पीछे दुनियाभर के अहम लोगों का दिल्ली आना है. बता दें कि रूसी विदेश मंत्री, अमेरिकी डिप्टी एनएसए और ब्रिटिश विदेश मंत्री तीनों इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं. वैसे तो तीनों अलग-अलग काम से भारत आए हैं. लेकिन यहां फोकस यूक्रेन-रूस युद्ध पर भी जाएगा यह तय है.

सबसे पहले बात करते हैं रूसी विदेश मंत्री की. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) गुरुवार को दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं. यूक्रेन पर हमले के बाद उनका यह पहला भारत दौरा है. Sergey Lavrov आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले. आज ही वह पीएम मोदी से भी मिलेंगे. जानकारी के मुताबिक, मीटिंग में रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद, S-400 मिसाइल सिस्टम सहित विभिन्न मिलिट्री साजो-सामान की वक्त पर डिलिवरी आदि पर बात होगी.

