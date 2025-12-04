अब नेपाल ले जा सकेंगे 200-500 के भारतीय नोट, RBI ने बैन हटाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेपाली रुपया और भारतीय रुपया के प्रचलन से संबंधित पुराने नियमों में बड़ा बदलाव (संशोधन) किया है. अब नेपाल में भारतीय रुपये के 200 और 500 मूल्य के नोट भी ले जाने और इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है. इससे पहले नेपाल में बड़े मूल्य के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध था, जिससे यात्री और व्यापारियों को काफी परेशानी होती थी.



भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है कि भारत से नेपाल या भूटान यात्रा करने वाले यात्री अब 25,000 रुपये तक की भारतीय मुद्रा, जिसमें 200 और 500 के नोट भी शामिल हैं, अपने साथ ले जा सकेंगे.



इसके साथ ही नेपाल या भूटान से भारत लौटते वक्त भी इसी सीमा तक भारतीय नोट लाना संभव होगा. ये कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संपर्कों को और मजबूत बनाने का प्रयास माना जा रहा है.



रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि ये सुविधा सिर्फ नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को ये छूट नहीं दी गई है.

नेपाल के बैंक ने भी दी मंजूरी



उधर, नेपाल राष्ट्र बैंक ने भी इसे स्वीकार करते हुए आवश्यक व्यवस्था कर ली है, ताकि दोनों देशों के नागरिकों के लिए मुद्रा विनिमय में आसानी हो. इससे नेपाल में भारतीय नोटों के पुराने प्रतिबंध हट जाएंगे और पर्यटन, व्यापार तथा श्रमिक वर्ग को राहत मिलेगी.

हजारों लोग करते हैं रोज आवागमन



बता दें कि भारत-नेपाल सीमा पर रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं, जिसमें पर्यटक, व्यापारी और काम की तलाश में भारत आने वाले नेपाल के लोग भी शामिल हैं. कई बार नोट बदलवाने में कालाबाजारी और परेशानी का सामना करना पड़ता था. नई व्यवस्था से इन सब समस्याओं में काफी कमी आएगी. ये फैसला भारत-नेपाल के मजबूत पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है और दोनों देशों के बीच आर्थिक लेन-देन को सुगम बनाएगा.

