‘एक लाख करोड़ का जुमला– सीजन 2’, राहुल गांधी का 'पीएम विकसित भारत रोजगार योजना' पर तंज

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर शुरू की गई 'पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना' पर निशाना साधा है. उन्होंने इसे '1 लाख करोड़ रुपए का जुमला- सीज़न 2' करार दिया.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में इस योजना की घोषणा की, जिसके तहत अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है. पीएम मोदी ने कहा कि आज 15 अगस्त है और हम देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं. आपके लिए यह अच्छी खबर है कि ‘पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना’ आज से लागू हो रही है.

इस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि 1 लाख करोड़ का रुपए का जुमला – सीज़न 2. 11 साल बाद भी मोदीजी के वही पुराने जुमले, वही रटे-रटाए आंकड़े.पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा, इस साल फिर 1 लाख करोड़ की नौकरी योजना! सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना कि 10 हज़ार से भी कम इंटर्नशिप दी गईं. स्टाइपेंड इतना कम कि 90% युवाओं ने मना कर दिया.

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा है. युवाओं को इस सरकार से रोजगार नहीं मिलेगा, सिर्फ जुमले मिलेंगे. राहुल गांधी ने इसके साथ ही लोकसभा में पिछले महीने पूछे गए अपने सवाल और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के जवाब का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया.

बता दें कि 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी. पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15000 रुपये दिए जाएंगे और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

---- समाप्त ----