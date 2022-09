जम्मू-कश्मीर: गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली राज्यसभा के लिए मनोनित, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर जम्मू-कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी की है. गुलाम अली की नियुक्ति पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगाई है. दरअसल, 250 सदस्य वाली राज्यसभा में के लिए 238 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है.

The President on recommendation of GoI has appointed Shri Gulam Ali, a Gurjar Muslim, from J&K, to the Rajya Sabha. This is a significant step assuming that prior to abrogation of Article 370, the community was literally not recognised and all social benefits to them were denied. pic.twitter.com/21Ms8fbCyM