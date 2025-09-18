scorecardresearch
 

Feedback

टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पतंजलि की तरफ से मिलेगा 'PM प्रतिभा' पुरस्कार, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वामी रामदेव का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर स्वामी रामदेव ने मोदी को हिमालय समान व्यक्तित्व वाला नेता बताया और उनकी दीर्घायु की कामना की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पतंजलि की सेवाओं का ऐलान हुआ, जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार, मुफ्त मेडिकल-लीवर इलाज और "वोकल फॉर लोकल" से विकसित भारत अभियान शामिल है.

Advertisement
X
देशभर में 750 जगहों पर लगेंगे मेडिकल कैंप (Photo: ITG)
देशभर में 750 जगहों पर लगेंगे मेडिकल कैंप (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर स्वामी रामदेव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस मौके पर रामदेव ने कहा कि देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमालय जैसे व्यक्तित्व में स्वदेशी, स्वधर्म, राष्ट्रधर्म व सनातन धर्म सन्निहित है. रामदेव ने पीएम मोदी के वैश्विक नेतृत्व, व्यक्तित्व और चरित्र को प्रणाम करते हुए देश की नीतियों व नीयति को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना की. 

स्वामी रामदेव ने "स्वदेशी से आत्मनिर्भर और विकसित भारत" का निर्माण करने में पतंजलि की भूमिका व योगदान पर विस्तार से चर्चा की. 

इसके साथ ही दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव और अग्रणी भूमिका पर जोर दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पतंजलि योगपीठ की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं का ऐलान किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

India will become an economic superpower through indigenous means!
US टैरिफ पर बाबा रामदेव से EXCLUSIVE बातचीत, सुनिए क्या बोले 
A response from domestic to foreign powers, Indias new resolve.
'बहुत ही गलत व्यक्ति निकला...', ट्रंप पर बरसे योग गुरु रामदेव 
योगगुरु स्वामी रामदेव (फाइल फोटो).
स्वामी रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ FIR पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल, अब सिर्फ बिहार केस बरकरार 
Woman eating healthy food
अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं तो डाइट से बाहर कर दें ये चीजें, स्वामी रामदेव ने बताया 
On PM Modis birthday, students will receive the Pratibha Award.
बोर्ड टॉपर्स को मिलेगा 'प्रतिभा पुरस्कार', PM मोदी के जन्मदिन पर रामदेव का ऐलान 

प्रधानमंत्री प्रतिभा पुरस्कार...

देश के सभी जिलों में सीबीएसई, बीएसबी (भारतीय शिक्षा बोर्ड) और स्टेट बोर्ड के प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और गौरव देने के लिए पतंजलि द्वारा 11 से 51 हजार रुपयों से पुरस्कृत किया जाएगा.

हेल्थ चैकअप और लीवर का फ्री इलाज

देशभर में 750 जगहों पर फ्री मेडिकल चेकअप और योग व हैल्थ कैंप लगाए जाएंगे. देश में 750 से ज्यादा जगहों पर क्रोनिक लीवर डिजीज, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस की निशुल्क औषधि वितरण एवं उपचार कैंप लगाए जाएंगे. आज देश में करोड़ों लोग हार्ट और लीवर के रोगी हैं. आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जिन असाध्य रोगों का इलाज नहीं है, पतंजलि ने योग-आयुर्वेद और स्वस्थ दिनचर्या और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड औषधियों से ऐसे हजारों रोगियों को स्वस्थ किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जोधपुर के खास पत्थरों से बनी बाबा रामदेव की झोपड़ी, 1 लाख का है कमंडल, फराह ने दिखाई झलक

विकसित भारत अभियान...

250 सालों में ईस्ट इण्डिया कंपनी से लेकर अनेकों कंपनियों ने भारत की 100 ट्रिलियन से ज्यादा आर्थिक लूट केवल दो दशकों में की है. भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे बड़ी बनाने के लिए पीएम मोदी के आह्वान 'वोकल फाॅर लोकल' व स्वदेशी के आंदोलन को गांव-गांव व घर-घर तक जनांदोलन के रूप में चलाया जाएगा.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement