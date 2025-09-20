scorecardresearch
 

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को जाएंगे अमेरिका, ट्रेड डील पर होगी चर्चा

वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाएगा. इसमें मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी शामिल होंगे. मंत्री न्यूयॉर्क में बैठकों में हिस्सा लेंगे. मंत्रालय ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत को तेज़ करना है.

पीयूष गोयल अमेरिकी अधिकारियों से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे. (File Photo- PTI)
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वह अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे.

वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाएगा. इसमें मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी शामिल होंगे. मंत्री न्यूयॉर्क में बैठकों में हिस्सा लेंगे.

मंत्रालय ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत को तेज़ करना है.

गौरतलब है कि हाल ही में 16 सितंबर, 2025 को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालय के अधिकारियों का दल भारत आया था. उस समय विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और तय किया गया था कि इस दिशा में प्रयासों को और तेज़ किया जाएगा.

वक्तव्य में कहा गया है, “इन चर्चाओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 22 सितंबर, 2025 को अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे अमेरिकी पक्ष के साथ मुलाकात करेंगे. प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य चर्चा को आगे बढ़ाना और व्यापार समझौते के जल्द निष्कर्ष तक पहुंचना है.”

पीयूष गोयल का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब हाल ही में अमेरिका ने वीजा नियमों और शुल्कों में बदलाव की घोषणा की है. ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय पक्ष व्यापार वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा.

