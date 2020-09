सरकारी स्कूलों में काम नहीं करते 40 फीसदी शौचालय, CAG रिपोर्ट पर चिदंबरम ने सरकार को घेरा

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी एक रिपोर्ट में देश के स्कूलों में बने शौचालयों को लेकर बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के अनुसार, देश के 15 बड़े राज्यों में 75 फीसदी स्कूलों में बने शौचालय ऐसे हैं जो सफाई के पैमाने पर फिट नहीं बैठते हैं. इस रिपोर्ट के बाद अब कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधा है.



संसद में पेश की गई CAG की रिपोर्ट के अनुसार, हर 2326 शौचालय में से 1812 में पानी की व्यवस्था नहीं है, 1812 शौचालयों में से 715 की सफाई ही नहीं होती है. ऐसे में सरकारी स्कूलों के 75 फीसदी शौचालयों में सफाई, साबुन, पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है.

Another survey published a few days ago came to the same conclusion regarding toilets ‘built’ under different Swachch Bharat schemes



If 40 per cent of toilets are non-existent or non-functional, how can India be declared ODF (Open Defecation Free)?