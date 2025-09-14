आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रहस्यमय मौत, जहर देने के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अंतिम वर्ष की एक छात्रा की मालदा स्थित अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. इस मामले में अब पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. वह भी मालदा मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर है. मृत छात्रा के परिजनों ने इंग्लिशबाजार पुलिस थाने में अपनी बेटी के प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 वर्षीय अनिंदिता सोरेन की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपी उज्ज्वल सोरेन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया. एफआईआर में वह नामजद आरोपी था. अपनी शिकायत में अनिंदिता की मां अल्पना टुडू ने आरोप लगाया है कि उज्ज्वल ने उनकी बेटी को जहर दे दिया, क्योंकि वह मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जोर दे रही थी, जिसे वह टाल रहा था.

अनिंदिता और उज्ज्वल ने मंदिर में की गुपचुप शादी

अल्पना टुडू ने दावा किया, 'जब हमने उसे अस्पताल के सीसीयू में देखा, तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दोनों हाल ही में पुरी गए थे, जहां अनिंदिता और उज्ज्वल ने एक मंदिर में गुपचुप शादी कर ली थीं. हालांकि, बाद में वह औपचारिक रूप से विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने से मुकर गया, जिसके कारण दोनों के बीच बार-बार झगड़े और तकरार होने लगी और मेरी बेटी काफी दबाव में आ गई.

दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट की निवासी अनिंदिता की मुलाकात उज्ज्वल से सोशल मीडिया और विभिन्न मेडिकल प्रोग्राम के दौरान हुई थी और उनकी दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई. मृत छात्रा की मां अल्पना टुडू ने कहा, 'कल हमें उज्ज्वल का फोन आया कि अनिंदिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई है और उसे मालदा अस्पताल ले जाया गया है. आज हमें बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई. हमें पता है कि वह उससे शादी करने के लिए कह रही थी. हमारी बेटी पिछले रविवार को बालुरघाट स्थित हमारे घर आई थी और अगले दिन कोलकाता चली गई. फिर वह मालदा कैसे पहुंची और बीमार पड़ गई? हम चाहते हैं कि पुलिस उससे पूछताछ करे.'

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का चलेगा पता

अधिकारियों ने बताया कि उज्ज्वल को मालदा के इंग्लिशबाजार कस्बे में उसके किराए के घर से मालदा पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मृत छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा. पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के नेता और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी अनिकेत महतो ने शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'हम परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और मामले की शीघ्र और निष्पक्ष जांच चाहते हैं. आरजी कर की छात्रा की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है, उसे पकड़कर सजा मिलनी चाहिए. उसकी मां के आरोपों की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए.'

