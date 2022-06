IMD Rainfall Alert: दिल्ली-राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ होगी बारिश

Weather Update: उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का कहर झेल रहे लोगों के लिए राहतभरी जानकारी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज और कल बारिश का अनुमान जताया गया है. इसके चलते मौसम में बदलाव आएगा. साथ ही, आंधी-तूफान के भी आने की आशंका है.

मौसम विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करके मौसम में बदलाव आने की जानकारी दी है. IMD ने मंगलवार दोपहर ट्वीट किया, ''वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते वेस्टर्न हिलायन रीजन और उसके पास के मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 14 और 15 जून को बारिश हो सकती है. इसके साथ ही, आंधी तूफान के भी आसार हैं.''

इसके बाद, 16 जून से लेकर 18 जून के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश की संभावना जताई गई है. एक अन्य ट्वीट में मौसम विभाग ने बताया है कि 16 और 17 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 16 जून को उत्तरी पंजाब में भारी बारिश के आसार हैं. उधर, अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि की संभावना है.

Rainfall activity likely to increase over Bihar, Jharkhand, Odisha and Gangetic West Bengal with fairly widespread to widespread rainfall with thunderstorm/lightning/gusty winds during next 5 days.