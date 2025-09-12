scorecardresearch
 

मॉनसून फिर एक्टिव! महाराष्ट्र-गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली में भी बदलेगा मौसम

Weather Forecast: उत्तर भारत में मॉनसून की बारिश में कमी आई है लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला अभी जारी है.वहीं, दिल्ली में तेज धूप एवं उमस के बीच 13 सितंबर को फिर मौसम बदलेगा और हल्की बारिश की संभावना है.

इस साल देर से होगी मॉनसून की विदाई (फाइल फोटो- ITG)
इस साल देर से होगी मॉनसून की विदाई (फाइल फोटो- ITG)

उत्तर भारत में मॉनसून की बारिश में कमी आई है लेकिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक,  गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. दरअसल,  17 से 19 सितंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बारिश होगी. 

देश का मौसमी सिस्टम कैसा है?
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती परिसंचरण अब आंध्र और ओडिशा तट के पास एक्टिव है. इसके असर से अगले 24 घंटों में नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. यह सिस्टम आगे बढ़ते हुए तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक को प्रभावित करेगा और 13 से 16 सितंबर के बीच उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और सीमावर्ती महाराष्ट्र पर ज्यादा असर डालेगा.

इस सिस्टम के असर से आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता और क्षेत्र दोनों बढ़ेंगे. 13 से 16 सितंबर तक उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश होगी. कोंकण और गोवा में बारिश का दौर और आगे बढ़ेगा और दक्षिण गुजरात तट तक पहुंचेगा. बता दें कि इस बार देश से मॉनसून की विदाई में भी देरी होगी. 

इन राज्यों में आज होगी बारिश
महाराष्ट्र और गोवा की बात करें तो 12 से 16 सितंबर के बीच कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश के आसार हैं.मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में 14 और 15 सितंबर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 15 से 17 सितंबर तक बहुत भारी बारिश की संभावना है.

दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?
देश की राजधानी में मौसम ने एकदम यूटर्न ले लिया है. तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज (शुक्रवार), 12 सितंबर को भी दिल्ली में बादलों की लुकाछिपी तो रहेगी, लेकिन बारिश नहीं होगी. हालांकि, तेज रफ्तार में सतही हवाएं चलने से मौसम सुहावना रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

दिल्ली में 13 सितंबर को मौसम बदलने के साथ लगातार दो दिन बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी की बात करें तो AQI अभी कंट्रोल है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार शकु्रवार सुबह 7 बजे राष्ट्रीय राजधानी का AQI 94 रहा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के मुताबिक, 0 से 50 तक का AQI 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है. 
 

लेटेस्ट

