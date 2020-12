Weather Forecast: हिमाचल-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में बर्फबारी, जानें उत्तर भारत के मौसम का हाल

उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में 11-12 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी (Rain and Snowfall) होने का अनुमान है.



दिल्ली के मौसम का हाल

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 9-10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक गुरुवार को शहर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. जबकि दिल्ली की हवा में प्रदूषण (Pollution) का स्तर बेहद खराब है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब श्रेणी में है.

इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है. जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 11 दिसंबर को बिजली कड़कने के साथ ओले पड़ सकते हैं. इसके अलावा 12 दिसंबर को उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

♦ Thunderstorm with lightning & hail likely at isolated places over Jammu, Himachal Pradesh and Punjab on 11th; over Uttarakhand on 12th and over Madhya Maharashtra on 11th & 12th. Thunderstorm with lightning at isolated places over Haryana, Chandigarh & Delhi on 11th & 12th.