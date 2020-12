दिल्ली समेत कई शहरों में घना कोहरा, जीरो विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स प्रभावित

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में घने कोहरे के कारण आसमान में धुंध की चादर है. कोहरे की वजह से कई शहरों में विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला. कोहरे की घनी परत के कारण कुछ इलाकों में विजिबिलिटी जीरो होने से यातायात प्रभावित हुआ.

#WATCH | Delhi: Vehicles move slowly while driving through and disappearing into a dense layer of fog



Visuals from the GT Karnal road area pic.twitter.com/mN8FRnuOqb — ANI (@ANI) December 8, 2020



यातायात प्रभावित, फ्लाइट्स पर भी असर

घने कोहरे की वजह से आसमान में धुंध और कम विजिबिलिटी से एक तरफ जहां सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी तो वहीं कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हैं.

Bihar: Muzaffarpur witnesses dense fog this morning.



IMD forecasts 'fog/mist in the morning and mainly clear sky later' for Muzaffarpur with a minimum temperature of 15°C and a maximum of 25°C today. pic.twitter.com/M8uO8Jpiyb — ANI (@ANI) December 8, 2020

जानकारी के मुताबिक बिहार, यूपी, दिल्ली और कोलकाता में धुंध की वजह से कई उड़ानों की आवाजाही में देरी का अनुमान है. कोलकाता एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंचने से फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं.

Visibility reduced to 50 metres, runway visibility range at 100 metres, at the Airport. No departure of flights right now. Arrivals coming in if the airlines' flights are able to, within their aerodrome operating minima: Kolkata Airport#WestBengal — ANI (@ANI) December 8, 2020

मौसम विभाग के अनुसार शून्य से 50 मीटर के बीच दृश्यता होने पर कोहरा ‘बेहद घना’, 50 से 200 मीटर के बीच ‘घना’, 201 से 500 के मीटर के बीच ‘मध्यम’ और 501 से 1000 के बीच विजिबिलिटी होने पर कोहरे को ‘हल्का’माना जाता है.

#WeatherUpdate: Due to bad weather (Poor Visibility) in Darbhanga (DBR) and Gorakhpur (GOP), all departures/arrivals and their consequential flights might get affected. Passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/u9dvEZRAK7. — SpiceJet (@flyspicejet) December 8, 2020

भारत मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि नमी युक्त हवा की गति कम होने की वजह से कई इलाकों में घना तो कहीं बहुत घना कोहरा छाया है.