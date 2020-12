कोहरे की चादर में लिपटे दिल्ली-यूपी-बिहार समेत कई राज्य, अभी राहत की उम्मीद नहीं

उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में दिसंबर में कोहरे ने दस्तक दे दी है. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के वक्त कोहरे (Fog) की चादर छाई रहती है. एक तरफ जहां दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कोहरे क कारण विजिबिलिटी कम रही तो वहीं बिहार की राजधानी पटना समेत पूरा राज्य कोहरे से घिर गया है.

बिहार में कोहरे की धुंध से कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई है. कोहरे की घनी परत के कारण विजिबिलिटी जीरो होने से यातायात प्रभावित हुआ है. इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक कोहरे और धुंध से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

Bihar: Dense fog engulfed parts of Patna today morning.



Flights disrupted due to the low visibility in the city. pic.twitter.com/3dvz7p2Mtq — ANI (@ANI) December 9, 2020

वहीं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा और गाजियाबाद के आसमान में सुबह के समय कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है. पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के कई हिस्सो में गहरा कोहरा छाया रहा, जबकि मौसम पूरी तरह से शुष्क है.

Haryana: Ambala wakes up to a foggy morning.



India Meteorological Department (IMD) forecasts 'generally cloudy sky' for Ambala today, with a minimum temperature of 10°C and a maximum temperature of 25°C. pic.twitter.com/EMOzwTcXK2 — ANI (@ANI) December 9, 2020

मौसम विभाग के मुताबिक 11 दिसंबर तक यूपी के कुछ इलाको में हल्का और कुछ जगह गहरा कोहरा छाए रहने का अनुमान है. बता दें कि कोहरे की वजह से आसमान में धुंध और कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है. साथ ही लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Poor visibility in Moradabad as fog engulfs the city.



IMD forecasts 'fog/mist in the morning and mainly clear sky later' for Moradabad with a minimum temperature of 11°C and a maximum of 27°C today. pic.twitter.com/mFyIKGStNU — ANI UP (@ANINewsUP) December 9, 2020

Gorakhpur: Commuters say they're facing difficulty travelling due to dense fog decreasing the visibility in the city.



"We're not able to see anything clearly & have to take lot of precautions while driving," says a car driver. pic.twitter.com/83QSm5l0Bg — ANI UP (@ANINewsUP) December 9, 2020

मौसम विभाग के अनुसार शून्य से 50 मीटर के बीच दृश्यता होने पर कोहरा ‘बेहद घना’, 50 से 200 मीटर के बीच ‘घना’, 201 से 500 के मीटर के बीच ‘मध्यम’ और 501 से 1000 के बीच विजिबिलिटी होने पर कोहरे को ‘हल्का’माना जाता है.