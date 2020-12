उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, दिल्ली में आज 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान

देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी (Snowfall) से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर पारा शून्य के नीचे चला गया जबकि उत्तरी राज्यों में दिसंबर की ठंड ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अभी अगले दो-तीन दिनों में उत्तर भारत में रात के तापमान (Temperature) में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.



मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य पंजाब में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है. वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी तापमान में गिरावट के साथ ठंड की स्थिति बनी रहेगी. तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में कोहरे (Fog) का असर दिखाई दे रहा है. महाराष्ट्र में भी पहाड़ी राज्यों जैसा ठंड का अहसास हो रहा है.

Maharashtra: A thick blanket of fog engulfs Nashik; visuals from City Centre Mall area of the city.



"We don't need to go to Shimla anymore as we're witnessing similar weather here only. So people of Nashik should stay here & not travel during Covid pandemic," says a resident. pic.twitter.com/ycSGtcEAmw