नशे में घर लौटा बेटा, झगड़ा करने लगा... गुस्से में आकर पिता ने कुल्हाड़ी से खत्म कर दी जिंदगी

ओडिशा के जाजपुर की इस घटना ने पूरे गांव को सन्न कर दिया. यहां घरेलू विवाद के बीच पिता ने गुस्से में आकर अपने बेटे की जान ले ली. जब लोगों को पता चला तो सनसनी फैल गई. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना जाजपुर के जेनापुर थाना क्षेत्र के बिछखंडी सबरसाही गांव की है. यहां रहने वाला 30 साल का संभु नायक रोज की तरह काम से लौटा. वह नशे में था. संभु दिहाड़ी मजदूर था, अक्सर शराब पीकर घर लौटता था. घर पहुंचते ही पिता-पुत्र के बीच झगड़ा शुरू हो गया. मामूली घरेलू विवाद गाली-गलौज में बदल गया और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई.

संभु का पिता 55 वर्षीय कंठिया नायक गुस्से से तमतमा उठा. पहले दोनों में धक्का-मुक्की हुई, लेकिन अचानक कंठिया ने घर के कोने में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और बेटे पर कंठिया ने वार कर दिया. संभु जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी सांसें थम गईं. घर के आंगन में चीखें गूंज उठीं.

परिवारजन और पड़ोसी दौड़े तो देखा कि संभु खून से लथपथ पड़ा है. घटना के बाद कंठिया भागने की कोशिश करने लगा. लेकिन गांववाले गुस्से में थे. उन्होंने उसे पकड़ लिया और घर के एक कमरे में बंद कर दिया, ताकि पुलिस आकर उसे ले जा सके. इस बीच किसी ने जेनापुर थाने को सूचना दी.

कुछ देर बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कंठिया नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है.

