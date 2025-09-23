महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर...7 की मौत, 10 घायल,  CM ने 2215 करोड़ के मुआवजे का किया ऐलान

महाराष्ट्र में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. राज्य में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 अन्य घायल बताए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और बताया कि राज्य में औसत से 102% ज्यादा, यानी 975 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

मराठवाड़ा और विदर्भ के कई जिलों में बाढ़ और फसल नुकसान से किसान परेशान हैं. फडणवीस ने केंद्र से मिली सहायता का हवाला देते हुए कहा कि राज्य तत्काल मुआवजा देगा, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने 'वेट सूखा' घोषित करने और प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता की मांग की है.

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीड़, धाराशिव और परभणी जिलों में भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ा है. एनडीआरएफ ने हेलीकॉप्टर से 27 लोगों को बचाया, जबकि मंत्री गिरीश महाजन घटनास्थल पर मौजूद हैं. जलगांव और सोलापुर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है.

'किसानों को मिलेगा 2,215 करोड़ मुआवजा'

फडणवीस ने कहा, 'हम पूरे जिले के नुकसान की रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करेंगे. सर्वेक्षण के अनुसार मुआवजा देते रहेंगे. अब तक 31 लाख किसानों को 2,215 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है जो 8-10 दिनों में उनके खातों में पहुंच जाएगा. मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने और बचाव कार्य में सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं.'

उन्होंने केंद्र से मदद मिलने पर फडणवीस ने कहा, 'केंद्र ने आपदा अधिनियम के तहत अग्रिम राशि दे दी है. हम बाकी राशि भी देंगे. राज्य से प्राप्त आकलन के बाद केंद्र मुआवजा देगा. हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे. हम अपना काम करते रहेंगे. आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान है. हम एहतियाती कदम उठाएंगे.'

कांग्रेस ने की सूखा घोषित करने की मांग

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने आज की कैबिनेट बैठक में 'वेट सूखा' (गीली सूखा) घोषित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि बारिश से बाढ़ आ गई है, लेकिन जिला संरक्षक मंत्री अभी तक जिले में जाकर स्थिति का जायजा नहीं ले पाए हैं.

वडेट्टीवार ने चेतावनी दी कि इस हफ्ते बारिश की तीव्रता बढ़ने वाली है, इसलिए लोगों और पशुओं को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त एनडीआरएफ टीमें तैनात की जाएं.

किसानों की मदद करे सरकार

वडेट्टीवार ने कहा, "किसान फसल बीमा का लाभ नहीं ले पा रहे. सरकार को चुनाव से पहले की जीआर के अनुसार सरकार किसानों की मदद करे. किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसलिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये दिए जाएं."

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल ने भी मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखकर 'गीली सूखा' घोषित करने और 15 लाख एकड़ से अधिक प्रभावित कृषि भूमि के लिए तत्काल सहायता की मांग की.

आपको बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र में भारी बारिश से फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई है. बीड़, यवतमाल और नांदेड़ जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. इसके अलावा भारी बारिश से मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. राज्य में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 अन्य घायल बताए जा रहे हैं.

