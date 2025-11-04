महादेव ऐप घोटाले में नया अपडेट, प्रमोटर रवि उप्पल जांच के बीच UAE से फरार

महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में नया अपडेट आया है. ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल और सह-मालिक सौरभ चंद्राकर इस मामले से जुड़े मुख्य आरोपी हैं. रवि उप्पल कथित तौर पर लापता है और इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि वह यूएई से फरार हो गया है.

यह मामला 6000 करोड़ रुपये के महादेव ऐप घोटाले से संबंधित है. यह पूरा घटनाक्रम यूएई से जुड़ा हुआ है. रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज FIR में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था.

रवि उप्पल, दिसंबर 2023 में यूएई अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त रूप से हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया था.

केंद्रीय एजेंसियां कर रहीं जांच

महादेव ऐप घोटाला एक ₹6000 करोड़ का मामला है, जिसकी जांच संयुक्त रूप से सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) द्वारा की जा रही है. सीबीआई ने अगस्त में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. (FIR) की जांच अपने हाथ में ली थी. इस एफआईआरमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. दोनों प्रमुख जांच एजेंसियों, सीबीआई और ईडी ने अब तक इस नए घटनाक्रम पर कोई जानकारी साझा नहीं की है.

दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी और रिहाई

इस घोटाले के दूसरे सह-मालिक, सौरभ चंद्राकर को अक्टूबर 2024 में इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर यूएई के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक, रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर के साथ महादेव ऐप का सह-मालिक था. रवि उप्पल की ताजा स्थिति की जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे उसके भागने का संदेह गहरा हो गया है.

