scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पान-मसाला, सिगरेट पर लगेगा नया टैक्स! लोकसभा में बिल पास, राष्ट्रीय सुरक्षा में काम आएगा बजट

लोकसभा ने हाल ही में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पारित किया है, जिसके तहत सिगरेट, पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस टैक्स से जुटाया गया बजट राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार में इस्तेमाल होगा.

Advertisement
X
लोकसभा में पास हुआ स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल 2025, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताए फैक्ट्स
लोकसभा में पास हुआ स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल 2025, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताए फैक्ट्स

संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हो गया. इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद सिगरेट-पान मसाला जैसे उत्पादों पर सरकार अब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी. सरकार का कहना है कि इस बढ़े हुए टैक्स से आने वाले बजट को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी.

इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी. इस बिल पर चर्चा के दौरान संसद में लंबी बहस चली. दो दिन की बहस के बाद बिल लोकसभा से पास हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'कारगिल लड़ाई तैयारी की कमी की वजह से हुई. आर्मी जनरलों ने बताया था कि 1990 के दशक की शुरुआत से बजट की कमी की वजह से आर्मी के पास सिर्फ 70-80% ऑथराइज़्ड हथियार, गोला-बारूद और इक्विपमेंट थे. हम नहीं चाहते कि भारत में वह स्टेज फिर कभी वापस आए.


उन्होंने कहा कि ये बिल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का रास्ता खोलता है. मिनिस्ट्री का फोकस लोगों की हेल्थ से जुड़ी रिस्क को कम करना है. ये सेस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े फ्रंट पर भी मदद देगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम मुद्दों पर सरकार की पोजीशन साफ की. उन्होंने कहा कि आज की दुनिया हाई टेक वार का दौर है. प्रिसिजन वेपन्स, स्पेस एसेट और साइबर ऑपरेशन जैसे सेक्टर बहुत महंगे हैं. कारगिल में भारत को इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि सेना के पास बजट की कमी से सिर्फ 70 से 80 प्रतिशत हथियार और गोला बारूद था. उन्होंने कहा कि देश दोबारा उस हालात में नहीं जाना चाहता.

सम्बंधित ख़बरें

Parliament Winter Session
माइक बंद हुआ तो बीजेपी सांसद की सीट पर आ गईं TMC सांसद, संसद में हाईवोल्टेज ड्रामा 
Parliament Winter Session
'अवगुण वाली चीजें सस्ती नहीं होंगी, राजस्व जुटाना जरूरी...', संसद में बोलीं निर्मला सीतारमण 
Parliament Winter Session
संसद शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, प्रदूषण पर बढ़ी रार 
Parliament Winter Session Live
स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल पर चर्चा जारी, संसद में चौथे दिन की कार्रवाई का समापन 
Congress MP Renuka Chowdhury dog controversy in winter session
संसद में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते को लेकर आने पर हुआ विवाद 
Advertisement


 सेस पूरी तरह संसद के अधिकार में आता है. रेट तय करने से लेकर अलोकेशन तक हर प्रक्रिया हाउस की मंजूरी से होगी. सेक्शन 7 में पूरा फ्रेमवर्क साफ लिखा है. पान मसाले पर ज्यादा टैक्स की चर्चा पर उन्होंने कहा कि अवगुण वाली चीजें सस्ती नहीं होंगी. राजस्व जुटाना जरूरी है ताकि देश की सुरक्षा और लोगों की हेल्थ दोनों मजबूत रह सकें. वित्त मंत्री ने बिल पेश करते हुए कहा कि सेस किसी भी आवश्यक वस्तु पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाएगा. उन्होंने कहा विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों पर बोझ डाले बिना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी चीजों के लिए फंड मिले.


बिल पर चर्चा के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की. बेनीवाल ने सरकार से पूछा कि आप पान मसाला महंगा करने जा रहे हैं, गुटखा और पान मसाले का सेलेब्रिटी विज्ञापन कर रहे हैं. इसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस के सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि इसे समझना मुश्किल है. ऐसे क्लॉज PMLA में देखने को मिले थे.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ऑपरेशन सिंदूर के समय तीनों सेनाओं ने शानदार काम किया जिसमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ी. यही मॉडर्न वॉरफेयर है और इसी के लिए हमें सेस लगाने की जरूरत है. ये पूरा फंड देश के लोगों की सुरक्षा में ही खर्च होगा. हम ये सेस केवल डीमेरिट गुड्स पर ही लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक वित्त मंत्री के रूप में उनका दायित्व धन जुटाना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement