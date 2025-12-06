scorecardresearch
 
LIVE: चेन्नई, अहमदाबाद... आज भी IndiGo की कई फ्लाइट्स रद्द, दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में आई भारी अव्यवस्था ने पूरे देश की हवाई यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी की वजह से हजारों यात्री घंटों फंसे रहे. देर रात दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एडवाइजरी जारी की है.

आज भी कई फ्लाइट कैंसल होने से आ रही परेशानी. (Photo: PTI)
इंडिगो एयरलाइन में आई अचानक स्टाफ-शॉर्टेज और तकनीकी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या ने पूरे देश में हजारों यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्टों पर बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या लेट हो रही हैं, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनलों पर भारी भीड़ है. कई जगह यात्रियों ने नाराजगी जताई, और सोशल मीडिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है.

इंडिगो के बेड़े और कनेक्टिविटी नेटवर्क की वजह से पूरे देश में इसका असर दिखा है. देर रात एयरपोर्ट प्राधिकरणों और इंडिगो की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी की जाती रहीं, मगर स्थिति देर रात 12 बजे तक भी संभालने में वक्त लग रहा था.

दिल्ली एयरपोर्ट ने रात में जारी की एडवाइजरी

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) दिल्ली ने रात में पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया कि हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति अवश्य जांच लें.

इसके साथ ही IGI ने अपनी वेबसाइट व एयरलाइंस से सीधे संपर्क करने की सलाह दी. सोशल मीडिया पर यह एडवाइजरी दिल्ली एयरपोर्ट के आधिकारिक X हैंडल से शेयर की गई. दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनलों पर रात के समय भीड़ है, क्योंकि कई यात्री अनिश्चितता के बीच अगले अपडेट का इंतजार करते रहे।

अहमदाबाद एयरपोर्ट: 7 अराइवल और 12 डिपार्चर फ्लाइट रद्द

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर स्थिति सबसे गंभीर रही. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 12 AM से 6 AM के बीच 7 आगमन (Arrivals) उड़ानें रद्द हुई हैं, इसी के साथ 12 प्रस्थान (Departures) रद्द हुईं. यानी कुल 19 इंडिगो उड़ानें प्रभावित रहीं. इससे एयरपोर्ट परिसर के बाहर और भीतर यात्री परेशान रहे. कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें एयरलाइन की ओर से समय पर सही जानकारी नहीं मिली.

मुंबई एयरपोर्ट: फर्श पर बैठकर इंतजार करते रहे यात्री, सीटिंग अरेंजमेंट तक करना पड़ा

मुंबई एयरपोर्ट पर स्थिति और भी जटिल दिखाई दी. बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन और देरी के बाद यात्रियों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि एयरपोर्ट प्राधिकरण को अस्थायी बैठने की व्यवस्था करनी पड़ी. बच्चे, बुजुर्ग, पर्यटक और बिजनेस ट्रैवलर जमीन पर बैठकर इंतजार करते दिखे.

यह भी पढ़ें: चार दिन से एयरपोर्ट्स पर हाहाकार, 20-20 घंटे तक इंतजार... समझें- इंडिगो वीकली रेस्ट नियमों को लागू क्यों नहीं कर पाया

एक यात्री ने कहा कि अहमदाबाद वाली फ्लाइटें रद्द हो गईं. अब टैक्सी बुक करके जाना ही एकमात्र विकल्प है. एयरलाइन अधिकारियों को कुछ पता नहीं है, वे सिर्फ 'वेट' बोल रहे हैं.

कोच्चि, जयपुर, इंदौर सहित देश के कई शहर प्रभावित

देशभर में इंडिगो ऑपरेशन सामान्य होने में कठिनाई की वजह से कई शहरों में यात्रियों ने घंटों इंतजार किया. कोच्चि (केरल) में एयरपोर्ट पर दर्जनों यात्री बोर्डिंग गेट पर लाइन में दिखाई दिए. इंदौर में कई यात्रियों ने शिकायत की कि एयरलाइन की ऐप और काउंटर अपडेट एक-दूसरे से अलग थे. जयपुर और अहमदाबाद में कई परिवारों ने सोशल मीडिया पर अपनी समस्याएं शेयर कीं- खासकर कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी.

सोनू सूद की अपील- स्टाफ भी तनाव में है, सहयोग करें

इस बीच अभिनेता सोनू सूद ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लाइट में देरी होना निराशाजनक है, लेकिन उन लोगों के चेहरों को याद रखें, जो इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. कृपया इंडिगो स्टाफ के साथ अच्छा और विनम्र व्यवहार करें; वे भी कैंसलेशन का बोझ उठा रहे हैं.

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइटें रद्द

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट ने आधिकारिक डेटा जारी किया है.

  • Domestic Arrivals: 11
  • Domestic Departures: 11
  • International Arrivals: 2
  • International Departures: 2

अब तक की रद्द उड़ानें

  • Domestic Arrivals: 3
  • Domestic Departures: 3

यहां घरेलू उड़ानों की 6 फ्लाइट कैंसल होने से यात्रियों को असुविधा हुई. कई यात्रियों को अगले दिन की फ्लाइट ऑफर की गई, जबकि कई को फुल रिफंड या क्रेडिट शेल का ऑप्शन दिया गया.

इंडिगो ने कहा- स्टाफ इश्यू, सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन और ऑपरेशनल है वजह

सूत्रों के अनुसार, इंडिगो में अचानक बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अनुपस्थित होने, ऑपरेशनल टीम के बीच समन्वय की समस्या और एयरक्रू उपलब्धता की वजह से उड़ानें प्रभावित हुईं. कई क्रू मेंबर सीक्वेंसिंग में फंस गए, जिससे एक-एक करके कई उड़ानें प्रभावित हो गईं. हालांकि एयरलाइन ने आधिकारिक बयान में कहा कि हम स्थिति को सामान्य कर रहे हैं. ऑपरेशंस तेजी से बहाल हो रहे हैं.

भारतीय रेलवे यात्रियों की मदद के लिए मैदान में उतरा- 116 अतिरिक्त कोच लगाए

फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते भारी संख्या में लोग ट्रेन यात्रा की ओर भागे. रेलवे ने रातोंरात बड़ा कदम उठाते हुए 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है. रेलवे मंत्रालय ने कहा कि सबसे अधिक ऑगमेंटेशन 18 ट्रेनों में है. चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच जोड़े गए हैं. यह सुविधा 6 दिसंबर से प्रभावी है. 

इसके अलावा अन्य 8 ट्रेनों में 3AC और चेयर कार कोच जुड़े हैं. 4 व्यस्त ट्रेनों में 3AC/2AC कोच जोड़े गए हैं. राजेन्द्र नगर- नई दिल्ली (12309) में 6-10 दिसंबर के बीच अतिरिक्त 2AC कोच लगे हैं. भुवनेश्वर-नई दिल्ली ट्रेनों में 5 ट्रिप के लिए 2AC कोच हैं. 7-8 दिसंबर को 3 प्रमुख ट्रेनों में स्लीपर क्लास कोच होंगे. 6-13 दिसंबर के बीच 8 ट्रिप में 3AC और स्लीपर क्लास का विस्तार किया गया है.

रेलवे ने साथ ही 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाईं, जिनमें गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल, नई दिल्ली-कैप्टन तुषार महाजन वंदे भारत स्पेशल, नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल, हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट स्पेशल शामिल हैं.

