12 हजार तक का टिकट, 60 हजार क्षमता वाले स्टेडियम में 70 हजार दर्शक... मेसी के कोलकाता इवेंट में क्यों बेकाबू हुए फैन्स?

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इंडिया टूर के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली. महंगे टिकट लेकर पहुंचे हजारों फैन्स मेसी की झलक न मिलने से नाराज हो गए और स्टेडियम में हंगामा किया. घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान फैन्स उन्हें देख नहीं पाए जिससे वे नाराज हुए. (Photo- AP)
फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के 'GOAT इंडिया टूर' का कोलकाता चरण विवादों में घिर गया. सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस इवेंट के दौरान अव्यवस्था और कुप्रबंधन से नाराज फैन्स ने जमकर हंगामा किया. हालात इतना बिगड़ गया कि कुछ दर्शकों ने स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ दीं और मैदान में बॉटल तक फेंकने लगे. वे मेसी की एक झलक देखने के लिए 4000-12000 रुपये तक का टिकट लेकर पहुंचे थे. इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर को बीते दिन ही हिरासत में लिया गया था और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गय.

जानकारी के मुताबिक, हजारों प्रशंसकों ने लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए 4,000 से लेकर 12,000 रुपये तक के टिकट खरीदे थे. जबकि प्रीमियम वीआईपी पैकेज, जिसमें मीट एंड ग्रीट और साइन की गई मर्चेंडाइज शामिल थी 50,000 रुपये तक के थे. सॉल्ट लेक स्टेडियम की आधिकारिक क्षमता करीब 68,000 दर्शकों की है, लेकिन आयोजकों के अनुसार रविवार को लगभग 70,000 लोग स्टेडियम पहुंचे थे.

आखिर क्यों नाराज हुए फैन्स?

फैन्स की नाराजगी की बड़ी वजह यह रही कि मेसी जब मैदान में आए तो वह अधिकारियों और मशहूर हस्तियों के बड़े समूह से घिरे रहे. वे सिर्फ मैदान का चक्कर लगाते नजर आए और करीब 20 मिनट बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां से ले जाया गया. कई दर्शकों को उम्मीद थी कि वे मेसी को नजदीक से देख पाएंगे या उनसे संवाद होगा, लेकिन ऐसा न होने से गुस्सा भड़क उठा.

इवेंट के मुख्य आयोजक को हिरासत में लिया गया

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से "गंभीर रूप से व्यथित और स्तब्ध" हैं. उन्होंने मेसी और खेल प्रेमियों से माफी मांगते हुए जांच के आदेश दिए. पुलिस ने बताया कि इवेंट के "मुख्य आयोजक" को हिरासत में लिया गया है और यह भी जांच की जा रही है कि टिकट खरीदने वाले दर्शकों को रिफंड कैसे दिया जा सकता है. आयोजक को आज बिधाननगर कोर्ट में पेश किया गया है. वहीं बीजेपी इवेंट के खराब होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है.

लियोनेल मेसी तय समय के मुताबिक स्टेडियम में रुके!

मेसी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि फुटबॉल स्टार ने पहले से तय समय-सीमा के अनुसार अपनी मौजूदगी पूरी की थी. वहीं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने भी साफ किया कि यह एक निजी आयोजन था और उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है. मेसी का 'GOAT टूर' कोलकाता के बाद हैदराबाद पहुंचे थे और अब उनका इवेंट मुंबई और दिल्ली में आयोजित होना है. दिल्ली में वह प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं.

---- समाप्त ----
