दिल्ली में कल दिखेगा फुटबॉलर मेसी का मैजिक, थ्री लेयर सिक्योरिटी, PM मोदी से करेंगे मुलाकात

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने टूर के अंतिम चरण के लिए 15 दिसंबर को नई दिल्ली में रहेंगे. वह अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एग्जीबिशन मैच में शामिल होंगे, जिसमें विराट कोहली के भी मौजूद रहने की संभावना है.

अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने हैदराबाद इवेंट के दौरान प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए. (Photo: PTI)
अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने हैदराबाद इवेंट के दौरान प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए. (Photo: PTI)

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने GOAT टूर के चौथे और अंतिम चरण के लिए 15 दिसंबर को नई दिल्ली में होंगे. उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त है. वह यहां अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले एक प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लेंगे, जिसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के ​भी शामिल होने की संभावना है. इसके बाद मेसी एक वेलकम इवेंट में शिरकत करेंगे. उनका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी प्रोग्राम है.

उनके कोलकाता इवेंट के दौरान हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ज्यादा अलर्ट हो गई है. नई दिल्ली में कोलकाता जैसे हालत न बने और इवेंट सफल रहे इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. मेसी को देखने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में हजारों की संख्या में फुटबॉल फैंस के आने की उम्मीद है. इसलिए दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है. दिल्ली पुलिस को अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल और टी-20 इंटरनेशनल जैसे मैचों के दौरान क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव है, इसलिए मेसी के इवेंट के दौरान किसी तरह की परेशानी की संभावना बहुत कम है. 

लियोनल मेसी के दिल्ली इवेंट का शेड्यूल

GOAT कप एग्जीबिशन मैच

स्थान: अरुण जेटली स्टेडियम
समय: दोपहर लगभग 1:30 बजे
गेट सुबह 11:30 बजे खुलेंगे
गेस्ट: विराट कोहली
खिलाड़ी: मिनर्वा अकादमी की अंडर 14/15 टीमें, 9 वर्सेज 9 का मैच

प्राइवेट मीट एंड ग्रीट (संभावित)

समय: लगभग शाम 4:30 बजे
पहली मुलाकात के गेस्ट: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह
दूसरी मुलाकात के गेस्ट: भारत के सीडीएस और सीजेआई

दिल्ली पुलिस ने कसी कमर

दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं. लियोनेल मेसी के इवेंट को देखते हुए सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा. इसके कारण आईटीओ, दिल्ली गेट, राजघाट क्रॉसिंग के आस-पास दिन में लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ सकता है. इसका असर विकास मार्ग, रिंग रोड, इंद्रप्रस्थ मार्ग, डीडीयू मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर भी पड़ने की आशंका है. ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस कर्मियों को अरुण जेटली स्टेडियम के आस-पास तैनात किया जाएगा.

साथ ही अवैध पार्किंग को रोकने पर पुलिस का जोर रहेगा, ताकि उसकी वजह से ट्रैफिक और ज्यादा डिस्टर्ब ना हो. मेसी के दिल्ली दौरे को देखते हुए थ्री लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है. दिल्ली पुलिस के करीब 3 हजार से अधिक जवान तैनात रहेंगे. इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती भी रहेगी. कार्यक्रम के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर और बाहर सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार नजर रखी जाएगी. 

---- समाप्त ----
