लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक और झटका, US-कनाडा बॉर्डर पर भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा गिरफ्तार

हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य नोनी राणा को अमेरिकी एजेंसियों ने नियाग्रा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है. वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागा था और वहीं से गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था. नोनी राणा की गिरफ्तारी से गैंग की विदेशी फंडिंग और हथियार सप्लाई चेन के कई राज खुलने की संभावना है.

गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका में गिरफ्तार. (Photo: ITG)
हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अमेरिका में एक और तगड़ा झटका लगा है. गैंग का सक्रिय सदस्य और भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी नोनी राणा को अमेरिकी एजेंसियों ने नियाग्रा बॉर्डर (अमेरिका-कनाडा सीमा) से गिरफ्तार कर लिया है.

सूत्रों के अनुसार नोनी राणा कनाडा भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी बॉर्डर सिक्योरिटी और अन्य एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागा था और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हरियाणा समेत कई वारदातों को ऑपरेट कर रहा था. उसका पकड़ा जाना गैंग की विदेशों से ऑपरेट होने वाली गतिविधियों पर एक बड़ी चोट माना जा रहा है.

एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों से किया संपर्क

सूत्रों ने बताया कि नोनी राणा को जल्द भारत लाने के लिए हरियाणा पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है. जल्द ही नोनी राणा को भारत लाकर उससे पूछताछ की जाएगी. सूत्र बता रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी से गैंग की विदेशी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई चेन से जुड़े कई बड़े राज खुल सकते हैं.

कई वारदातों की ली जिम्मेदारी

नोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है. हाल ही में नोनी राणा की कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई थीं. इन पोस्टों में उसने लॉरेंस गैंग द्वारा हरियाणा में की गई कई वारदातों की जिम्मेदारी ली थी. इससे स्पष्ट होता है कि वह विदेश में रहकर भी भारत में अपराधों को अंजाम दिलवा रहा था.

बता दें कि नोनी राणा हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है और कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है. नोनी राणा फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश भाग गया था, जहां से वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था.

गौरतलब है कि कल (बुधवार) ही लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था. अब मात्र 24 घंटे के अंदर गैंग के एक और बड़े ऑपरेटर नोनी राणा की गिरफ्तारी ने पूरे गैंग के नेटवर्क को हिला कर रख दिया है.

---- समाप्त ----
