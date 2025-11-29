scorecardresearch
 
कुरनूल में दो कारों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 पर शनिवार सुबह एक भयावह सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो कारों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं. हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ. पुलिस ने दो घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Representational)
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. कुरनूल के इमिगानूर उप-मंडल के कोटेकाल गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 पर दो कारों की आमने-सामने टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं. यह हादसा सुबह लगभग 4:30 बजे हुआ, जब दोनों वाहन तेज रफ्तार में एक-दूसरे से टकरा गए.

हादसे में पांच लोगों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इमिगानूर उप-मंडल की पुलिस अधिकारी एन. भार्गवी ने जानकारी दी कि घटनास्थल पर ही पांच लोगों ने दम तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि यह हादसा इतनी तेजी और ताकत के साथ हुआ कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम और स्थानीय प्रशासन वहां पहुंचा.

हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए. घायलों में से एक की हालत बेहद नाज़ुक बताई जा रही है, जिसे कुरनूल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (GGH) में रेफर किया गया है, जबकि दूसरे घायल का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. पुलिस के अनुसार, मृतक और घायल सभी कर्नाटक के रहने वाले हैं और किसी निजी काम से आंध्र प्रदेश की ओर जा रहे थे.

तेज रफ्तार की वजह से हादसा

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि दोनों कारें हाइवे पर विपरीत दिशा से आ रही थीं और तेज रफ्तार के कारण चालक वाहनों को नियंत्रित नहीं कर पाए. टक्कर इतनी भीषण थी कि कारों में मौजूद यात्रियों के बचने की कोई संभावना नहीं बची.

घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. यह भी जांच की जा रही है कि क्या किसी वाहन का चालक नींद में था या सड़क पर दृश्यता की कमी थी. हादसे के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस की मदद से राहत कार्य में सहयोग किया.
 

