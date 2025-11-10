scorecardresearch
 

केरल: दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 9 और 11 दिसंबर को वोटिंग, इस दिन आएंगे नतीजे

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे. पहले चरण में सात और दूसरे में सात जिलों में मतदान होगा. मतगणना 13 दिसंबर को होगी. नामांकन 21 नवंबर तक भरे जाएंगे.

दो चरणों में होंगे केरल के लोकल बॉडी चुनाव (File Photo: ITG)
केरल में लोकल बॉडी चुनाव दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे. राज्य चुनाव आयुक्त ए. शाहजहां ने सोमवार को इसका ऐलान किया है. पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, इडुक्की, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में वोटिंग होगी. दूसरा चरण 11 दिसंबर को होगा, जिसमें त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड और वायनाड जिले शामिल होंगे.

वहीं, वोटों की गिनती 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे से राज्य भर के कई मतगणना केंद्रों पर की जाएगी. नामांकन 21 नवंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं. नामांकन पत्रों की जांच 22 नवंबर को होगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है.

चुनाव की तारिखों के ऐलान के साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव आयुक्त शाहजहां ने कहा कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. असली वोटिंग शुरू होने से एक घंटा पहले मॉक पोल होगा. 

23,612 वार्डों में चुनाव

केरल में 1,200 लोकल बॉडीज़ में से 1,199 में चुनाव होने हैं. केरल में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद, 1,200 लोकल बॉडीज़ में वार्डों की संख्या बढ़कर 23,612 हो गई थी. शाहजहां ने कहा कि 2025 के चुनाव 23,576 वार्डों में हो रहे हैं, जिसमें कन्नूर की मट्टानूर नगर पालिका के 36 वार्ड शामिल नहीं हैं, जहां चुनाव सितंबर 2027 में होने हैं. 

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में 17,337 वार्डों, ब्लॉक पंचायतों में 2,267 वार्डों, 346 जिला पंचायत वार्डों, 3,205 नगर पालिका वार्डों और 421 कॉर्पोरेशन वार्डों में चुनाव होंगे.

कुल मिलाकर, 2025 के चुनावों के लिए 33,746 पोलिंग स्टेशन हैं. इनमें से 28,127 पंचायतों में, 2015 कॉर्पोरेशनों में और 3,604 नगर पालिकाओं में हैं. पंचायतों में प्रति स्टेशन मतदाताओं की तादाद 1,200 और नगर पालिकाओं और कॉर्पोरेशनों में 1,500 तय की गई है. चुनाव आयुक्त शाहजहां ने कहा कि 1,37,922 बैलेट यूनिट और 50,693 कंट्रोल यूनिट पर पहले लेवल की जांच पूरी हो चुकी है.

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

 
    Advertisement