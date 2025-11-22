केरल में बोरे में लिपटा मिला महिला का शव, मचा हड़कंप, जांच में कई खुलासे

केरल के कोच्चि में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. यहां शनिवार को एक घर में प्लास्टिक के बोरे में महिला का शव मिला.

और पढ़ें

कोच्चि की पुलिस अधीक्षक सिबी टॉम ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में कोंथुरुथी निवासी जॉर्ज केके को गिरफ्तार किया गया है. उसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, महिला को बीती रात थेवारा स्थित साउथ गर्ल्स हाई स्कूल के पास से आरोपी अपने घर ले गया था.

उन्होंने बताया कि पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने महिला पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया. लोहे की छड़ से महिला के सिर पर वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

आरोपी ने कुबूला जुर्म

पूछताछ के दौरान आरोपी जॉर्ज ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. आरोपी ने बताया कि उसने महिला के शव को घर से बाहर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया. आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद मांगी थी. आरोपी ने लोगों को बताया था कि यह शव किसी पालतू जानवर का है.

Advertisement

बता दें कि महिला के शव को पहली बार सफाई कर्मचारियों ने देखा था, जिसके बाद उन्होंने इस घटना के बारे में स्थानीय पार्षद को सूचित किया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस बात का खुलासा हुआ कि महिला की बर्बर हत्या की गई थी.

जांच के दौरान घर के अंदर से खून के धब्बे भी मिले हैं. पुलिस ने बताया कि जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया.

---- समाप्त ----