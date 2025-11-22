scorecardresearch
 

केरल में बोरे में लिपटा मिला महिला का शव, मचा हड़कंप, जांच में कई खुलासे

कोच्चि में महिला की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है. महिला का शव बोरे से बरामद किया गया है. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. कहा जा रहा है कि आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.

केरल में महिला की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप (सांकेतिक तस्वीर)
केरल के कोच्चि में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. यहां शनिवार को एक घर में प्लास्टिक के बोरे में महिला का शव मिला. 

कोच्चि की पुलिस अधीक्षक सिबी टॉम ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में कोंथुरुथी निवासी जॉर्ज केके को गिरफ्तार किया गया है. उसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, महिला को बीती रात थेवारा स्थित साउथ गर्ल्स हाई स्कूल के पास से आरोपी अपने घर ले गया था. 

उन्होंने बताया कि पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने महिला पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया. लोहे की छड़ से महिला के सिर पर वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. 

आरोपी ने कुबूला जुर्म 

पूछताछ के दौरान आरोपी जॉर्ज ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. आरोपी ने बताया कि उसने महिला के शव को घर से बाहर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया. आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद मांगी थी. आरोपी ने लोगों को बताया था कि यह शव किसी पालतू जानवर का है. 

बता दें कि महिला के शव को पहली बार सफाई कर्मचारियों ने देखा था, जिसके बाद उन्होंने इस घटना के बारे में स्थानीय पार्षद को सूचित किया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस बात का खुलासा हुआ कि  महिला की बर्बर हत्या की गई थी.

जांच के दौरान घर के अंदर से खून के धब्बे भी मिले हैं. पुलिस ने बताया कि जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया.

---- समाप्त ----
