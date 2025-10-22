जस्टिस यशवंत वर्मा जांच समिति में एक और सलाहकार नियुक्त, वकील करण उमेश साल्वी करेंगे मदद

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही समिति में वकील करण उमेश साल्वी को सलाहकार नियुक्त किया है. दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिना न्यायिक जिम्मेदारी के मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर से आगलगी के दौरान अकूत कैश मिला था.

इस मामले की जांच 'न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968' के तहत गठित एक समिति कर रही है.

जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और सीनियर अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल हैं. वकील करण उमेश साल्वी जांच प्रक्रिया में कानूनी शोध, कार्यवाही समन्वय और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगे.

जांच समिति को मिलेगी कानूनी विशेषज्ञता...

वकील करण उमेश साल्वी तीसरे वकील हैं, जिन्हें इस जांच प्रक्रिया में सलाहकार नियुक्त किया गया है. इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने वकील रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को भी सलाहकार नियुक्त किया था. साल्वी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार जांच समिति को कानूनी शोध और कार्रवाही समन्वय में मदद करेंगे.

जांच के बाद आगे बढ़ेगी महाभियोग की कार्रवाई

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 अगस्त को जस्टिस वर्मा को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी. जांच समिति की रिपोर्ट बाद में लोकसभा में पेश की जाएगी. अगर रिपोर्ट आरोपों की तस्दीक करती है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई आगे बढ़ेगी.

