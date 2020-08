कमला हैरिस ने किया भारत का जिक्र, कहा- अपने दादा से सीखा लोकतंत्र का महत्व

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है. कमला पहली अश्वेत महिला होने के साथ-साथ भारतीय मूल की भी पहली महिला हैं, जो इस बड़े मुकाम तक पहुंची हैं. वहीं इस चुनाव में कमला हैरिस भारत का भी लगातार जिक्र कर रही हैं.

अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अब एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में कमला हैरिस ने लिखा है कि जब वो युवा थी, तब उनके दादाजी अक्सर उन्हें भारत में सुबह की सैर पर ले जाते थे, जहां वह लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई के महत्व पर चर्चा करते थे.

As a young girl, my grandfather would often take me on his morning walks in India, where he'd discuss the importance of fighting for democracy and civil rights.



That commitment and that fight for a better future lives on in me to this day. pic.twitter.com/xwmVik6pzA