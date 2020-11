अमेरिका में फंसे चुनावी नतीजे, तमिलनाडु के गांव में कमला हैरिस के समर्थन में लगे पोस्टर

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जंग जारी है, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है. इस बीच नतीजों पर भारत ने भी खास नजर बनाई हुई है. क्योंकि डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस उम्मीदवार हैं जो भारतीय मूल की हैं. और उनका भारत के तमिलनाडु से संबंध है.



तमिलनाडु के तुलासेंतिरापुरम में डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का पुश्तैनी गांव है. यहां उन्हें बधाई देने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं. बता दें कि अभी जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी ही चुनावों में आगे चल रही है.

बता दें कि इससे पहले कमला हैरिस के गांव में उनकी जीत की कामना के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया था. कमला हैरिस की जीत के लिए मंगलवार को धर्मासास्था भगवान का दुग्ध अभिषेक किया गया. ग्रामीणों ने बैनर भी लगाए हैं, जिनपर कमला हैरिस के लिए शुभकामनाएं लिखी हुई हैं.

#USElections2020: Posters wishing success for US vice-presidential candidate Kamala Harris put up in her native village Thulasendrapuram, Tamil Nadu.



Harris is the running mate of US Democratic presidential nominee Joe Biden in the polls. pic.twitter.com/6Dgz59c9qx