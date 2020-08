JEE-NEET परीक्षा का विरोध जारी, प्रियंका गांधी बोलीं- फैसले पर सोचे सरकार

नीट (NEET) और जेईई (JEE) परीक्षा को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है. विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं. कई दलों के नेता सरकार से परीक्षा रोकने की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा कराने के‌ खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर परीक्षा कराने के लिए हरी झंडी दे दी थी. जबकि छात्र कोरोना संकट के कारण परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. इनके सुर में अपनी आवाज मिलाते हुए दलों ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को एक ट्वीट कर इस पर सोचने के लिए कहा.

प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं. ऐसे में अगर NEET और JEE परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं व उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं तो भारत सरकार व टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए. प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इसे सत्याग्रह अभियान का नाम दिया है.

इससे पहले राहुल गांधी ने भी ऐसी ही मांग उठाई. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं. NEET, JEE परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए. केंद्र सरकार को NEET, JEE परीक्षा को लेकर छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए और एक सार्थक समाधान निकाला जाना चाहिए.

GOI must listen to the #StudentsKeMannKiBaat about NEET, JEE exams and arrive at an acceptable solution.