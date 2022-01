'महिलाओं की नीलामी, धर्म संसद में नरसंहार की बात...', जावेद अख्तर बोले- PM की चुप्पी से हैरान

अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने Bulli Bai App और धर्म संसद भड़काऊ बयानबाजी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. जावेद अख्तर ने कहा, महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है, धर्म संसद में 20 करोड़ भारतीयों के नरसंहार की बात की जा रही है. क्या यही सबका साथ है?

दरअसल, हाल ही में Bulli Bai नाम से एक ऐप सामने आया है. ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है. यहां उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और गंदी बातें लिखी जा रही हैं. Bulli Bai ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे कुछ दिन पहले Sulli Deals बनाया गया था. Sulli deal को Github पर लॉन्च किया गया था, अब Bulli Bai को भी Github पर लॉन्च किया गया है.

क्या बोले जावेद अख्तर?



जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा, 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है. तथाकथित धर्म संसद में सेना और पुलिस को लगभग 20 करोड़ भारतीयों के नरसंहार की सलाह दी जा रही है. मैं हर चुप्पी, खास तौर पर पीएम की चुप्पी से हैरान हूं. क्या यही सबका साथ है?

There is an online auction of hundred women There are so called Dharm Sansads , advising the army the police n the people to go for the genocide of almost 200 MLN Indians .I am appalled with every one ‘s silence including my own n particularly of The PM . Is this Sub ka saath ?