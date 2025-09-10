scorecardresearch
 

Feedback

'मेहराज मलिक पर PSA गैरकानूनी, लोकतंत्र का अपमान...', जम्मू में बोले AAP नेता संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में विधायक मेहराज मलिक पर लगाए गए PSA (Public Safety Act) की कार्रवाई पर ऐतराज जताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी और तानाशाही है. बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए संजय सिंह ने जनप्रतिनिधि पर ऐसी कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताया.

Advertisement
X
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में मेहराज मलिक पर लगाए गए PSA (Public Safety Act) का विरोध किया है. संजय सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि मेहराज मलिक अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक अस्पताल की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर PSA लगाया गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र का अपमान बताते हुए कहा, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर PSA लगाना सरासर गैरकानूनी है.

संजय सिंह ने आगे कहा, मेहराज मलिक का अपराध क्या था? उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए अस्पताल की मांग की. इसके एवज में उन पर ऐसी धाराएं लगाई गईं, जो सामान्यतया आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं. यह पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है.

संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी और उसकी सरकार एक ही काम कर रही है, जहां आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, वहां उसको दबा दिया जाता है. AAP के नेताओं पर मुकदमा लिखते हैं. जेल में डाल देते हैं. उनकी आवाज को दबा दिया जाता है. आपने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुझे जेल में डाल दिया. अभी जम्मू कश्मीर के हितों के मसले उठाने वाले मेहराज मलिक पर पीएसए लगा दिया. यहां के इतिहास में अभी तक किसी एमएलए पर पीएसए की कार्रवाई नहीं हुई.

Advertisement

संजय ने कहा, हम यह लड़ाई तब तक जारी रखेंगे, जब तक मेहराज मलिक को न्याय नहीं मिल जाता. हम चुप बैठने वाले नहीं हैं. इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता. मेहराज मलिक पर PSA लगाना तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई है. उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री इमरान हुसैन के साथ जम्मू पहुंच गया हूं ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके. संजय सिंह ने कहा कि यह कदम पूरी तरह से गैरसंवैधानिक और जनविरोधी है.

सम्बंधित ख़बरें

delhi cm rekha gupta meeting with husband sitting
CM रेखा की मीटिंग में पति की मौजूदगी पर AAP का रिएक्शन 
Sanjay Singh raised questions on the Criminal netas bill
'विपक्ष को जेल में डालना और लोकतंत्र खत्म करना मकसद', PM-CM को हटाने वाले बिल पर बोले AAP सांसद संजय सिंह 
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AAP नेता संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप (Photo: PTI)
'हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों का घोटाला...', AAP के संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप 
संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल
'जब तक वोट चोरी की जांच नहीं हो जाती EC की निष्पक्षता...', चुनाव आयोग पर भड़के संजय सिंह 
sanjay singh
यूपी में 5000 स्कूलों को मर्ज करने का आरोप, AAP सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement