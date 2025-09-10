'मेहराज मलिक पर PSA गैरकानूनी, लोकतंत्र का अपमान...', जम्मू में बोले AAP नेता संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में मेहराज मलिक पर लगाए गए PSA (Public Safety Act) का विरोध किया है. संजय सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि मेहराज मलिक अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक अस्पताल की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर PSA लगाया गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र का अपमान बताते हुए कहा, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर PSA लगाना सरासर गैरकानूनी है.

संजय सिंह ने आगे कहा, मेहराज मलिक का अपराध क्या था? उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए अस्पताल की मांग की. इसके एवज में उन पर ऐसी धाराएं लगाई गईं, जो सामान्यतया आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं. यह पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है.

मेहराज मलिक जी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे और उनके ऊपर PSA लगा दिया गया। एक चुने हुए MLA के ऊपर PSA लगाना सरासर ग़ैरक़ानूनी है।



इस अन्याय के ख़िलाफ़ हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम पूरी ताक़त से लड़ेंगे। बीजेपी हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है लेकिन ऐसा… pic.twitter.com/duMM4IKN3P — AAP (@AamAadmiParty) September 10, 2025

संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी और उसकी सरकार एक ही काम कर रही है, जहां आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, वहां उसको दबा दिया जाता है. AAP के नेताओं पर मुकदमा लिखते हैं. जेल में डाल देते हैं. उनकी आवाज को दबा दिया जाता है. आपने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुझे जेल में डाल दिया. अभी जम्मू कश्मीर के हितों के मसले उठाने वाले मेहराज मलिक पर पीएसए लगा दिया. यहां के इतिहास में अभी तक किसी एमएलए पर पीएसए की कार्रवाई नहीं हुई.

संजय ने कहा, हम यह लड़ाई तब तक जारी रखेंगे, जब तक मेहराज मलिक को न्याय नहीं मिल जाता. हम चुप बैठने वाले नहीं हैं. इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता. मेहराज मलिक पर PSA लगाना तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई है. उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री इमरान हुसैन के साथ जम्मू पहुंच गया हूं ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके. संजय सिंह ने कहा कि यह कदम पूरी तरह से गैरसंवैधानिक और जनविरोधी है.

