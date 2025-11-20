असम हिल स्टेशन घूमने का मौका, IRCTC टूर पैकेज में बजट में होगी ट्रिप, जानें खर्च

अगर आप प्रकृति के नजारों का आनंद लेना चाहते हैं और पहाड़ों में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो IRCTC की मदद से असम के हिल स्टेशन की यात्रा का विचार बना सकते हैं. इस यात्रा के दौरान आप यहां की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं और अपने सफर को यादगार बना सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

IRCTC ने इस टूर पैकेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की है. IRCTC ने बताया कि "एन्कैंटिंग हिल्स ऑफ असम विस्ताडोम टूर पैकेज" की मदद से आप गुवाहाटी से हाफलोंग और पानिमूर की यात्रा में मनमोहक नजारों का आनंद ले सकते हैं. यह 2 रात और 3 दिन का पैकेज केवल आप ₹15,360/- प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं. आप इस यात्रा की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं.

All aboard the IRCTC's Enchanting Hills of Assam Vistadome tour package! Experience breathtaking views from Guwahati to Haflong & Panimur in 2 Nights/3 Days at just ₹15,360/- onwards pp*. Enjoy a confirmed train package on the scenic Vistadome route. Book now!… pic.twitter.com/3PXo41mjns — IRCTC (@IRCTCofficial) November 19, 2025

IRCTC के मुताबिक, इस पैकेज का नाम एन्कैंटिंग हिल्स ऑफ असम (हाफलोंग) विस्ताडोम पैकेज है. इस टूर पैकेज में हाफलोंग और पानिमूर डेस्टिनेशन को शामिल किया गया है. यह यात्रा ट्रेन द्वारा की जाएगी. इसकी शुरुआत गुवाहाटी स्टेशन से सुबह 06:45 पर ट्रेन संख्या 15888/15616 (EC/3A) द्वारा की जाएगी. यह टूर हर शनिवार को आयोजित किया जाएगा.

