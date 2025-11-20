scorecardresearch
 

असम हिल स्टेशन घूमने का मौका, IRCTC टूर पैकेज में बजट में होगी ट्रिप, जानें खर्च

आप अगर प्रकृति प्रेमी हैं तो IRCTC का यह बजट टूर पैकेज आपके लिए शानदार साबित हो सकता है. इसकी मदद से आप 3 दिन और 2 रातों की यात्रा कर सकते हैं. आइए जानते हैं आप इस यात्रा को कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी के साथ बजट में यात्रा कीजिए (Photo: Unsplash)
आईआरसीटीसी के साथ बजट में यात्रा कीजिए (Photo: Unsplash)

अगर आप प्रकृति के नजारों का आनंद लेना चाहते हैं और पहाड़ों में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो IRCTC की मदद से असम के हिल स्टेशन की यात्रा का विचार बना सकते हैं. इस यात्रा के दौरान आप यहां की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं और अपने सफर को यादगार बना सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
IRCTC ने इस टूर पैकेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की है. IRCTC ने बताया कि "एन्कैंटिंग हिल्स ऑफ असम विस्ताडोम टूर पैकेज" की मदद से आप गुवाहाटी से हाफलोंग और पानिमूर की यात्रा में मनमोहक नजारों का आनंद ले सकते हैं. यह 2 रात और 3 दिन का पैकेज केवल आप  ₹15,360/- प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं. आप इस यात्रा की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं.

IRCTC के मुताबिक, इस पैकेज का नाम एन्कैंटिंग हिल्स ऑफ असम (हाफलोंग) विस्ताडोम पैकेज है. इस टूर पैकेज में हाफलोंग और पानिमूर डेस्टिनेशन को शामिल किया गया है. यह यात्रा ट्रेन द्वारा की जाएगी. इसकी शुरुआत गुवाहाटी स्टेशन से सुबह 06:45 पर ट्रेन संख्या 15888/15616 (EC/3A) द्वारा की जाएगी. यह टूर हर शनिवार को आयोजित किया जाएगा.

अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें...

