छह महीने की बच्ची को दादी ने मार डाला... कुछ देर के लिए किचन में गई थी मां, लौटी तो खून से लथपथ थी मासूम

केरल के एर्नाकुलम में छह महीने की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस वारदात का शक बच्ची की दादी पर है. पुलिस का कहा है कि बच्ची की मां थोड़ी देर के लिए रसोई में गई हुई थी, उसी दौरान यह वारदात हुई. मासूम को खून से लथपथ देख परिवार सन्न रह गया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

दादी ने कर दी बच्ची की हत्या. (Photo: Representational)
केरल के एर्नाकुलम जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया. यहां छह महीने की एक मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस हत्या का आरोप बच्ची की दादी पर है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए दादी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है. यह घटना एर्नाकुलम के अंगमाली क्षेत्र की है.

एजेंसी के अनुसार, बच्ची का नाम डेलना मारिया सारा था, वह एंथनी और रूथ की बेटी थी. घटना के दिन बच्ची की मां ने उसे सुलाकर बच्ची की दादी के बिस्तर पर लिटा दिया और खुद रसोई में चली गई. कुछ ही देर बाद जब वह वापस लौटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. 

बिस्तर पर बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी और उसके गले पर गहरे घाव थे. परिजन तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के लोग स्तब्ध रह गए.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश: बहराइच में 15 महीने की बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, मौत के बाद जानवर को मारी गई गोली

अंगमाली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के मुताबिक, बच्ची की हत्या के मामले में उसकी दादी को मुख्य आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने कहा कि आरोपी महिला इस समय अस्पताल में भर्ती है, संभवतः मानसिक स्थिति या सदमे के कारण. हालांकि उसके स्वस्थ होते ही औपचारिक रूप से गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की वजह का पता लगाने की कोशिश जारी है. अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या मानसिक असंतुलन, घरेलू विवाद या किसी अन्य वजह से की गई. इस वारदात के बाद न केवल परिवार, बल्कि पूरा इलाका मातम में है. बच्ची की मां और पिता एंथनी तथा रूथ गहरे सदमे में हैं. 

आगे की जांच क्या कहती है?

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी दादी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? क्या परिवार में कोई तनाव या विवाद चल रहा था? क्या हत्या की कोई पूर्व योजना थी या यह अचानक लिया गया कदम था? साथ ही, पुलिस बच्ची की मां से भी पूछताछ कर रही है.

---- समाप्त ----
