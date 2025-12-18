UAE में खराब मौसम का असर, इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में बदलते मौसम को देखते हुए देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने यात्रियों के लिए एक अहम ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि यूएई के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और गरज-चमक (थंडरस्टॉर्म) की संभावना जताई गई है, जिसका असर दिनभर उड़ान परिचालन पर पड़ सकता है.

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में कहा है कि मौसम की स्थिति तेजी से बदल रही है और इसके चलते कुछ उड़ानों में देरी, समय में बदलाव या रद्द होने की स्थिति भी बन सकती है. एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि वह उड़ानों के निर्धारित समय को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यात्रियों को संभावित व्यवधान के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है.

ट्रैवल एडवाइजरी जारी

रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वो अपनी उड़ान से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए नियमित रूप से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें. इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 'चेक फ्लाइट स्टेटस' लिंक के माध्यम से यात्री अपनी उड़ान की स्थिति जान सकते हैं.

इसके साथ ही इंडिगो ने यह भी चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

रिफंड ले सकते हैं यात्री

इंडिगो ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी यात्री की उड़ान मौसम की वजह से प्रभावित होती है, तो वे एयरलाइन के ‘प्लान बी’ विकल्प के तहत वैकल्पिक यात्रा विकल्प चुन सकते हैं या सीधे रिफंड का दावा कर सकते हैं. एयरलाइन ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित यात्रियों को रियल-टाइम प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे, ताकि उन्हें समय पर जानकारी मिल सके.



