scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UAE में खराब मौसम का असर, इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

यूएई में भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना के चलते इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने यात्रियों को उड़ानों में देरी या रद्द होने की आशंका को लेकर सतर्क किया है. यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी गई है.

Advertisement
X
इंडिगो की फ्लाइट में देरी (File Photo: ITG)
इंडिगो की फ्लाइट में देरी (File Photo: ITG)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में बदलते मौसम को देखते हुए देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने यात्रियों के लिए एक अहम ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि यूएई के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और गरज-चमक (थंडरस्टॉर्म) की संभावना जताई गई है, जिसका असर दिनभर उड़ान परिचालन पर पड़ सकता है.

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में कहा है कि मौसम की स्थिति तेजी से बदल रही है और इसके चलते कुछ उड़ानों में देरी, समय में बदलाव या रद्द होने की स्थिति भी बन सकती है. एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि वह उड़ानों के निर्धारित समय को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यात्रियों को संभावित व्यवधान के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है.

 ट्रैवल एडवाइजरी जारी

सम्बंधित ख़बरें

IndiGo CEO Pieter Elbers
'बुरा वक्‍त बीत चुका, वो 3 दिन तय नहीं करेंगे...' IndiGo सीईओ का इमोशनल मैसेज 
What is Fog
क्यों होता है कोहरा... कितना नुकसान करता है इसका कहर? 
Supreme Court
इंडिगो संकट पर SC का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को दिल्ली HC जाने की दी सलाह 
IndiGo Crisis
फिर मुश्किल में Indigo, अब इस वजह से दिल्ली, लखनऊ, पटना की फ्लाइट्स में देरी 
IndiGo Flights
कोहरे के कारण IndiGo की फ्लाइट्स पर असर, यात्री यहां चेक करें स्टेटस 

रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वो अपनी उड़ान से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए नियमित रूप से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें. इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 'चेक फ्लाइट स्टेटस' लिंक के माध्यम से यात्री अपनी उड़ान की स्थिति जान सकते हैं.

Advertisement

इसके साथ ही इंडिगो ने यह भी चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

रिफंड ले सकते हैं यात्री

इंडिगो ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी यात्री की उड़ान मौसम की वजह से प्रभावित होती है, तो वे एयरलाइन के ‘प्लान बी’ विकल्प के तहत वैकल्पिक यात्रा विकल्प चुन सकते हैं या सीधे रिफंड का दावा कर सकते हैं. एयरलाइन ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित यात्रियों को रियल-टाइम प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे, ताकि उन्हें समय पर जानकारी मिल सके.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement