Indian Railways: रेलवे का ऐलान, आज से चलेंगी और 68 स्पेशल ट्रेनें, जानें डिटेल्स

सेंट्रल रेलवे ने आज यानी 24 सितंबर से 68 और स्पेशल सबअर्बन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. ऐसे में सेंट्रल रेलवे उपनगरीय खंड पर चलने वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़कर 423 हो गई है. इससे पहले 335 स्पेशल सबअर्बन ट्रेनें चल रही थीं और अब 68 और ट्रेनों को चालू किया गया है. सेंट्रेल रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

सेंट्रेल रेवल ने ट्वीट किया, ''कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और भीड़ से बचने के लिए सेंट्रल रेलवे ने 24 सितंबर से पहले से मौजदू 355 सेवाओं में अतिरिक्त 68 सेवाओं को जोड़ा है. इस तरह अब कुल 423 स्पेशल सबअर्बन (उपनगरीय खंड) सेवाएं चालू हैं.''

साथ ही रेलवे ने यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है, जिसके अंतर्गत यात्रियों को एंट्री/एग्जिट (प्रवेश/निकास) और यात्रा के समय मास्क पहनना जरूरी है. वहीं, स्पेशल सबअर्बन सेवाएं राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए आवश्यक स्टाफ के लिए हैं.

To maintain social distancing & avoid crowding, CR adds additional 68 services to existing 355 services from 24.9.2020. Passengers to follow social distancing, wear mask during entry/exit and travel. These spl suburban services are for essential staff as identified by State Govt