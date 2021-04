Kumbh Mela 2021: 11 से 14 अप्रैल के बीच हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेंगी ट्रेनें, जानें वजह

Haridwar Kumbh 2021, Shahi Snan at Kumbh Mela: हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 11 से 14 अप्रैल तक पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी. दरअसल, महाकुंभ में शाही स्नान के चलते ये फैसला लिया गया है. जानकारी के मुताबिक इस दौरान सभी ट्रेनों का ठहराव ज्वालापुर, रुड़की और लक्सर स्टेशन पर होगा. जहां से यात्रियों को बस के जरिए मेले में पहुंचाया जाएगा. बता दें कि 12 से 14 अप्रैल के बीच कुंभ में शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा.

महाकुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को हो चुका है. जबकि, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को चैत्र अमावस्या और सोमवती अमावस्या को होगा. वहीं, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति पर शाही स्नान (Shahi Snan) होगा. शाही स्नान के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

11 से 14 अप्रैल तक श्रद्धालु डायरेक्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन (Haridwar Railway Station) पर नहीं पहुंच सकेंगे. इसके लिए यात्रियों को ज्वालापुर, रुड़की और लक्सर स्टेशन पर उतरना होगा. श्रद्धालुओं को कुंभ पहुंचने के लिए तय रेलवे स्टेशनों से शटल की सुविधा (Shuttle Facility) लेनी होगी.

Trains to not arrive at Haridwar (Uttarakhand) railway station from 11-14 April due to Shahi Snan at Kumbh Mela from 12-14 April. Trains to stop at Jwalapur, Roorkee & Laksar stations where devotees will deboard, they'll be ferried in shuttle buses from there: SP GRP Manjunath TC